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Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

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Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Carter'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Ekim ayında 100 yaşına giren eski ABD Başkanı Jimmy Carter, hayatını kaybetti.

JIMMY CARTER HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Carter'ın son nefesini evinde verdiği öğrenildi. Ülkenin efsanevi liderlerinden olan Carter'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

EN UZUN YAŞAYAN ABD BAŞKANI'YDI

Carter, ABD'deki diğer başkanlardan daha uzun yaşamıştı. Yaşlılığına bağlı ilerleyen hastalıkları nedeniyle Şubat 2023'te Georgia'nın Plains kentindeki evinde bakıma alınmıştı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

JIMMY CARTER KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanıdır. 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Carter Center'daki çalışmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştır. George H. W. Bush'un 30 Kasım 2018'de ölmesinden sonra hayatta olan en yaşlı ABD Başkanı unvanını kazandı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

GERALD FORD'A KARŞI BAŞKANLIĞI KAZANDI

1924 yılında doğdu. ABD'nin Georgia eyaletinde fıstık tarımıyla uğraşan bir ailenin çocuğudur. 1970 yılında Georgia eyaletine vali seçildi. 1976 yılında o zamanki başkan Gerald Ford'a karşı Demokratik Parti'den adaylığını koydu ve seçimi küçük bir farkla kazanarak başkan oldu.

Carter çocukluğunda ABD Deniz Harp Okulu'na katılmayı hayal etmişti. 1941'de Amerika'nın yakınlarındaki Georgia Southwestern College'da mühendislik alanında lisans eğitimine başladı. Ertesi yıl Atlanta'daki Georgia Teknoloji Enstitüsü'ne geçti ve 1943'te Deniz Harp Okulu'na kabul edildi. İyi bir öğrenciydi ancak akademinin birinci sınıf öğrencilerinin agresif taciz kültürünün aksine, onlardan ayrılmış ve sessiz bir insan olarak görüldü. Akademide, Carter kız kardeşi Ruth'un arkadaşı Rosalynn Smith'e âşık oldu. İkili, 1946'daki mezuniyetinden kısa bir süre sonra evlendi.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

BAŞKANLIĞI KRİZLERLE GEÇTİ

Başkanlığı sırasında petrol krizi yaşandı. Enflasyon oranı tarihin en yüksek değerlerinden birine ulaştı. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. İran'daki Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimi yıkılarak İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. ABD'nin Tahran'daki elçiliği hükûmetten cesaret alan bir grup öğrenci tarafından işgal edildi ve elçilik çalışanları 444 günlük bir süreyle rehin alındı. Bu durum başkanlığının son günlerine kadar sürdü ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda başarısızlığı 1980 yılındaki başkanlık seçimlerini Ronald Reagan'a kaybetmesinde büyük rol oynadı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALDI

Başkanlığından sonraki dönemde dünya çapındaki birçok krizde ara buluculuk görevini üstlendi. Bu konudaki katkılarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü aldı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

1982'de Carter, insan haklarını geliştirmek ve genişletmek için The Carter Center'ı kurdu. Barış müzakerelerini yürütmek, seçimleri izlemek ve gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların önlenmesi ve ortadan kaldırılmasını ilerletmek için yoğun seyahatler yaptı. Carter, Habitat for Humanity yardım kuruluşunda önemli bir figür olarak kabul ediliyor. İsrail-Filistin çatışması gibi devam eden Amerikan ve küresel meseleler hakkında aktif olarak yorum yapmaya devam ederken, siyasi hatıralardan şiire kadar 30'dan fazla kitap yazdı. George H. W. Bush'un ölümünden sonra 'hayatta olan en yaşlı ABD Başkanı' unvanı Jimmy Carter'a geçti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

99 Yaşına girmeye hazırlanırken 18 Şubat 2023'te Carter Center, Başkan Carter'ın ileri bir tedavi görmek yerine Plains, Georgia'daki evinde palyatif bakım alacağını ve kalan zamanını evde ailesiyle geçireceğini açıkladı. 19 Şubat 2023'te ailesi ve dostları Carter'ın 62 yıllık evinde toplandı. Aynı zamanda açıklamanın ardından dünyanın dört bir yanından destek mesajları yayımlandı. 2024 yılı itibarıyla 100 yaşında ve 43 yıllık emekliliğiyle hem yaşayan en yaşlı başkan hem de başkanlık sonrası en uzun süre kalan ABD başkanıdır. Aynı zamanda yaşayan üçüncü en yaşlı eski dünya lideridir.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Huzur içinde uyu güzel adam

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Haber YorumlarıENSON:

Hiç üzülmedim ateşi bol olsun, ABD Başkanları yetkilileri Türk düşmanıdır, ülkemize ve Türk milletine kötülükler yapmıştırlar.

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Haber YorumlarıCeto:

Vay gavur vay tam 100 sene yasamis

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Haber YorumlarıJY:

IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN. VATANINA FAYDALI BİR POLİTİKACIYDI.

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

iyi yüz yaşını görmüş cennete gider ??

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Haber YorumlarıMustafa Ergün:

BIZIM BORSA DUSERSE SASIRMAM.

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

İster 100 yıl ister 1000 yıl yaşa akibet ölüm gelir başa, ölümden ibret alıp zalim olmamak lazım.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunların inşallah hepsi böyle uzun ömürlü değildir öbürlerinin mürüvvetini daha erken görürüz onlara helva caiz olmaz ancak caiz olanlara helva yapmak makbul olur

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