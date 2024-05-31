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Eski ABD Başkanı Trump, "sus payı" davasında suçlu bulundu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki davada 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Böylelikle Trump, belgelerde tahrifat yapmaktan suçlu bulunmasıyla suçtan hüküm giyen ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film yıldız Stormy Daniels'a yaptığı "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı davada karar çıktı. Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Trump, 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı "sus payı" davasında tüm başlıklarda suçlu bulundu. Böylelikle Trump, ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan oldu.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti. Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (2)

Vatanım Türkiye:

Hiç hissetmeyeceği tutarda bir tazminat ödeyip hayatına devam edecek.

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VEDAT YALÇIN:

Ben hiç zengin adamın. cinayet işlemek hariç. hapse girdiğini görmedim. aynen senin dediğin gibi. para cezası ile yırtacak

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