Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı

Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı ilerleyiş sonucu 61 yıllık Baas rejimi 12 günde devrildi. Muhaliflerin başkent Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı.

REJİMİN DÜŞMESİNDEN KORKANLAR DA VAR

Rejimin düşmesine sevinenler kadar korkanlar da oldu. Özellikle farklı mezheplere ve dinlere mensup olanlar ya da HTŞ'nin yönetiminde kalmak istemeyenlerin büyük bir endişe içinde oldukları belirtildi.

ESAD SONRASI TÜRKİYE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre Esad'ın kaçmasının ardından Suriye'de "Türkiye" gerçeği de ortaya çıktı. Esad döneminde döviz bürolarında Türk lirasının geçmediği ve Suriye hattıyla Türkiye'nin aranamadığı bildirildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.