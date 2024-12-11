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Esad'ın en sevdiği asker Süheyl Hasan yakalandı! İdam edilecek

Esad'ın en sevdiği asker Süheyl Hasan yakalandı! İdam edilecek
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl Hasan, Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan baskınla saklandığı yerde yakalandı. "Esad'ın en sevdiği asker" olarak bilinen Süheyl Hasan, idam edilecek.

Suriye'de 61 yıl boyunca hüküm süren Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı, 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı operasyonla son buldu. Ülkedeki tüm kritik kentleri ele geçiren muhalifler son olarak başkent Şam'da da kontrolü ele geçirdi. Rejimin devrilmesinin ardından Beşar Esad, ailesinden birkaç kişiyi de yanına alarak gizlice Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Ülkede yeni bir dönem başlarken Esad rejiminde görev alan komutanlar tek tek yakalanıyor.

SÜHEYL HASAN YAKALANDI

Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl Hasan, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan baskınla saklandığı yerde yakalandı. Esad rejiminin en kanlı komutanlarından biri olan Süheyl Hasan idam edilecek.

Esad'ın en sevdiği asker Süheyl Hasan yakalandı! İdam edilecek

2014 yılında gazeteci Robert Fisk'in "Esad'ın en sevdiği askeri" olarak tanımladığı Süheyl Hasan, özellikle Suriye iç savaşı sırasında Esad'ın kritik askeri operasyonlarında üstlendiği rollerle dikkat çekmişti. Toplu katliamlar, tecavüzler, işkenceler ve varil bombaları gibi çok sayıda olayda adı geçen Hasan, Esad'ın en başarılı ve sadık subaylarından biri olarak öne çıkmış ve bu nedenle Rusya tarafından onurlandırılmıştı.

"PEMBE PANTER" OLARAK ANILIYOR

"Esad'ın Kaplanı" olarak öne çıkarılan Süheyl Hasan, erkeklere olan düşkünlüğü nedeniyle muhalifler tarafından "Pembe Panter" olarak anılıyordu. Muhaliflerin elindeki kasaba ve şehirleri ayrım gözetmeksizin bombalayan ve sivilleri doğrudan hedef alan Süheyl Hasan, Esad'ın kilit adamı olarak lanse ediliyordu.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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