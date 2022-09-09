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Ermenistan'dan ilişkileri sarsacak hareket! ''Turkey'' yazılarını sildirdiler

Dünya Haberleri

Türkiye ve Ermenistan arasında gerileme yol açacak yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, Ermenistan'dan geçen Türk tırlarını durdurarak, tırların arkasında yazan ''Turkey'' yazılarını sildirttiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyayı salladı.

Türkiye- Ermenistan ilişkileri normalleşme aşamasında iken ilişkileri sarsabilecek bir gelişme yaşandı. Ermenistan'dan geçen Türk tırlarını durduran Ermeni polisi tırların arkasında yazan "Turkey" yazısını tır şoförlerine sildirdi.

Ermenistan'dan ilişkileri sarsacak hareket! ''Turkey'' yazılarını sildirdiler

2021 TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Aralık 2021'de başlayan normalleşme süreci kapsamında iki ülke özel temsilci atamış, bu temsilciler ilk kez Ocak ayında bir araya gelmişti. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini duyurdu. Şubat ayı itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Dünya

Normalleşme Planı Ermenistan Türkiye Ankara Erivan Dünya Güncel Haberler

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