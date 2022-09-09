Ermenistan'dan ilişkileri sarsacak hareket! ''Turkey'' yazılarını sildirdiler

Türkiye- Ermenistan ilişkileri normalleşme aşamasında iken ilişkileri sarsabilecek bir gelişme yaşandı. Ermenistan'dan geçen Türk tırlarını durduran Ermeni polisi tırların arkasında yazan "Turkey" yazısını tır şoförlerine sildirdi.

2021 TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Aralık 2021'de başlayan normalleşme süreci kapsamında iki ülke özel temsilci atamış, bu temsilciler ilk kez Ocak ayında bir araya gelmişti. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini duyurdu. Şubat ayı itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı.