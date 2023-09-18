Ermenistan'ın Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmesi İran'ın uykularını kaçırdı: Gereksiz yere askerlerini ölüme göndermeyin

Ermenistan, Azerbaycan'ın önerdiği Karadağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgeye insani yardım götürecek rotayı kabul etti. İran ise, Ermenistan'la bağlantısını sağlayan güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Azerbaycan'ı operasyon yapmaması konusunda uyaran İran, "Gereksiz yere askerlerinizi ölüme göndermeyin" dedi. Tahran yönetimi, Ermenistan'la kara bağlantısını kesebileceği için Zengezur Koridoru'nun açılmasına da izin vermeyeceğini belirtti.

Ermenistan, Azerbaycan'ın önerdiği Karadağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgeye tırlarla insani yardım götürecek rotayı kabul etmek zorunda kalırken, İran'dan gerilimi tırmandıracak açıklama geldi. İran, Ermenistan'la bağlantısını sağlayan güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini duyurdu. İran, Azerbaycan'ı operasyon yapmaması konusunda uyararak, "Gereksiz yere askerlerinizi ölüme göndermeyin" ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi, Ermenistan'la kara bağlantısını kesebileceği için Zengezur Koridoru'nun açılmasına da izin vermeyeceğini belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan, Karabağ'daki rota sorunu konusunda şimdilik anlaştı. Ermenistan, Azerbaycan'ın önerdiği rotayı kabul etti. Buna göre, Karabağ'daki Ermenilerin yaşadığı Hankendi'ye aynı anda iki güzergahtan TIR geçişi sağlanıyor. Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) TIR'ları bu sabah itibarıyla eş zamanlı geçmeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 07.00 sıralarında Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi ve Laçin-Hankendi yollarından ICRC tırlarının eş zamanlı geçişi sağlandı. Ağdam-Askaran-Hankendi yolu açık ve işlevseldir, öyle de olmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın ilkeli, adil, meşru ve geri dönülemez tutumudur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Azerbaycan tarafından herhangi bir ablukanın uygulanmadığına bir kez daha şahit olduğunu belirten Hacıyev, şunları kaydetti: "Ama Ermenistan ve yasa dışı kukla rejimin, lobi grupları ve bazı Batılı yozlaşmış politikacılar ve ön yargılı medyanın halkı yanılttığı, abluka tiyatrosunu sahnelediği, insani meseleleri militarize ettiği ve siyasallaştırdığı görüldü. Maskeler yırtılıyor, gerçekler kalıyor. Azerbaycan'da gri bölgelere yer yok."

Rota sorununun çözülmesi ise İran'ın uykularını kaçırdı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Azerbaycan'ın bölgede herhangi bir askeri operasyon yapmamasını, aksi halde İran'ın 10 daha güçlü operasyonla karşılık vereceğini savunan İran Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi milletvekili Yakup Rızazade, "Dolayısıyla, Azerbaycan gereksiz yere askerlerini ölüme göndermemeli" dedi.

İran'dan gelen açıklamalarda Azerbaycan ve Nahcıvan'ı birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun açılmasına asla izin verilmeyeceği belirtildi. Koridorun açılması halinde İran ile Ermenistan arasındaki kara bağlantısının kesilmesi ihtimali Tahran yönetimini endişelendiriyor.

Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru, İran'ın uykularını kaçırıyor. Çünkü, koridor İran ile Ermenistan arasındaki kara bağlantısını kesebilir. Tahran yönetimi, Zengezur Koridoru'nun muhtemel güzergahına yakın konumdaki Ermenistan şehri Kapan'da konsolosluk açtı. Ermenistan ise, İran'da Azerbaycan Türkleri'nin sembol şehri Tebriz'de bir konsolosluk açmayı planlıyor.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yolunda, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyordu. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyordu.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor. Egemen olduğu topraklarda kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata izin vermeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyordu.

Azerbaycan Kızılayının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırının geçişine ise henüz olanak sağlanmış değil. Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında 20 günden fazladır bekletilen tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.