Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi
Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz günlerde askerlik süresinin kısaltılacağını duyurmasının ardından ilk somut adım atıldı. Hükümet zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Halihazırda silah altında bulunan askerler ise mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

Ermenistan hükümeti , zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısına göre, kış dönemi celbi Ocak 2026'da başlayacak. Değişikliklerin parlamento tarafından da kabul edilmesi halinde, bu kış askere alınacak gençler orduda 18 ay hizmet verecek.

SİLAH ALTINDA BULUNANLAR 2 YILI DOLDURACAK

Geriye dönük uygulanmayacak düzenlemede, halihazırda silah altında bulunan askerler mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

PAŞİNYAN DUYURMUŞTU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kısaltılacağını ve buna paralel olarak savunma bütçesinde de harcamaların azaltılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy
