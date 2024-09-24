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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BM Genel Kurulu'nda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BM Genel Kurulu'nda Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York şehrinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin seyrine dair ipuçları taşımakta olup, uluslararası politikada dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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