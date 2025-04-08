Erdoğan-Meloni görüşmesine 'Trump' engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gelecek hafta gerçekleştirmesi beklenen Roma ziyareti, beklenmedik bir şekilde ertelendi. İki ülke arasında uzun süredir planlanan hükümetlerarası zirve ve İtalya- Türkiye İş Forumu, henüz belirlenmemiş bir tarihe kaydırıldı.

DEİK, GÖRÜŞMEYİ İLAN ETMİŞTİ

Erdoğan-Meloni görüşmesi için resmi bir tarih duyurulmamış olsa da,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ay başında yaptığı açıklamada, forumun 17 Nisan tarihinde gerçekleştirileceğini belirtmişti.

DEİK, konuyla ilgili duyurusunda, "Türkiye-İtalya İş Konseyimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin teşrifleriyle İtalya-Türkiye İş Forumu'nu Roma'da gerçekleştirecek." ifadelerine yer vermişti.

"TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİLDİ" AÇIKLAMASI

BBC Türkçe'nin ziyaretin ertelenme nedenine dair yönelttiği soruya, İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada "Kesin program zaten henüz belirlenmemişti" denildi.

Ertelemenin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara "Yorum yok" cevabı verildi.

İTALYAN BASINI: ERTELEMENİN NEDENİ TRUMP

İtalya'nın önde gelen gazeteleri Corriere della Sera ve La Repubblica, Meloni'nin aynı tarihlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmeyi planladığını yazdı.

La Repubblica, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Meloni'nin 14-17 Nisan tarihleri arasında ABD'ye seyahat etmeyi değerlendirdiğini ve bu durumun, Erdoğan'ın ziyaretiyle çakıştığını aktardı. Haberde, "Erdoğan'ın 17 Nisan'da Roma'ya planlanan gezisi muhtemelen bu yüzden de ertelendi" ifadeleri yer aldı.

Corriere della Sera ise, "ABD Başkanı'nın yarattığı mali fırtınanın ortasında" Meloni'nin Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi olarak duyurulmasa da Erdoğan ve bakanlarının katılımıyla 17 Nisan'da Roma'da yapılması planlanan hükümetlerarası toplantının ertelenmesinin nedeni bu olabilir."