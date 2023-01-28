Erdoğan'ın NATO restinin ardından İsveç'in de umudu kalmadı: Süreç geçici olarak durduruldu

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludanm'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıları kapatmasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'de yaşanan öfke nedeniyle NATO sürecinin "geçici olarak durakladığını" söyledi.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da üst üste gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılaştı. Ankara'nın talebi üzerine İsveç ve Finlandiya'yla yapılacak üçlü toplantı iptal edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsveç'e resti çekerek, NATO konusunda kendilerinden destek beklememesini söyledi.

"SÜREÇ GEÇİCİ OLARAK DURAKLADI"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakma eylemleri ve diğer tepki çeken gösterilerin ardından Türkiye'de yaşanan öfke nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak 'durakladığını' söyledi. Expressen'in haberine göre Billström, buna rağmen İsveç hükümetinin, bu yaz NATO'ya katılabilecekleri konusunda umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

GÖZLERİ TEMMUZ AYINDA

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve ekibi 25 Müslüman ülkenin büyükelçileri ve Stockholm'deki diplomatik temsilcilerle bir araya gelirken son birkaç haftadır yaşanan olaylar nedeniyle sürece geçici ara verildiğini doğruladı ancak hükümet olarak süreçte ilerleyebilmek adına enerji ve zaman harcandığını belirtti. Billström, İsveç hükümetinin, bu yıl Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirvede İsveç'in tam üyeliğinin gerçekleşmesini umduklarını belirtti.