Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: 'Hiçbir güç Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye ve şahsına yönelik sözlerini eleştirdi.

Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Erdoğan, " Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz" diye konuştu.

Netanyahu, 11 Nisan'da X hesabından yaptığı bir paylaşımda "Benim liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve onun uzantılarına karşı savaşmaya devam edecektir. Bunun aksine Erdoğan, onlara yardım etmekte ve hatta kendi Kürt vatandaşlarını katletmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, grup konuşmasında İsrailli siyasetçinin ifadelerine karşı şunları söyledi:

"Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Değerli kardeşlerim biz bu tuzağa düşmeyeceğiz."

Erdoğan ayrıca İsrailli diğer yetkililerin Türkiye'ye yönelik paylaşım ve tehditlerine de değindi:

"Yumuşak başlı olmamızı, sağduyulu olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın; kimse böyle bir vehme kapılmasın.

"Biz toprağın üstüne haysiyetsizce yaşamaktansa gerekirse toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz."

Cumhurbaşkanı, Netanyahu ve diğer İsrailli siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik paylaşımlarını eleştiren Türk siyasetçilere de teşekkür etti.

"Farklı kulvarlarda millete hizmet mücadelesi veren siyasi partilerin, sözkonusu Türkiye ve milli gururu olunca ortaya koydukları müşterek tavrı kıymetli" dedi.

İlgili haberler