Haberler

Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: 'Hiçbir güç Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye ve şahsına yönelik sözlerini eleştirdi.

Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Erdoğan, " Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz" diye konuştu.

Netanyahu, 11 Nisan'da X hesabından yaptığı bir paylaşımda "Benim liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve onun uzantılarına karşı savaşmaya devam edecektir. Bunun aksine Erdoğan, onlara yardım etmekte ve hatta kendi Kürt vatandaşlarını katletmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, grup konuşmasında İsrailli siyasetçinin ifadelerine karşı şunları söyledi:

"Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Değerli kardeşlerim biz bu tuzağa düşmeyeceğiz."

Erdoğan ayrıca İsrailli diğer yetkililerin Türkiye'ye yönelik paylaşım ve tehditlerine de değindi:

"Yumuşak başlı olmamızı, sağduyulu olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın; kimse böyle bir vehme kapılmasın.

"Biz toprağın üstüne haysiyetsizce yaşamaktansa gerekirse toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz."

Cumhurbaşkanı, Netanyahu ve diğer İsrailli siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik paylaşımlarını eleştiren Türk siyasetçilere de teşekkür etti.

"Farklı kulvarlarda millete hizmet mücadelesi veren siyasi partilerin, sözkonusu Türkiye ve milli gururu olunca ortaya koydukları müşterek tavrı kıymetli" dedi.

İlgili haberler

BBC
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Okuldaki kanlı saldırı kamerada!
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan katliama gelmiş: 5 silah ve 7 şarjör
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın