'Er Ryan'ı Kurtarmak' filminin yıldızı Tom Sizemore hayatını kaybetti

“Er Ryan’ı Kurtarmak” ve “Black Hawk Down” gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ABD’li aktör Tom Sizemore 61 yaşında hayatını kaybetti.

“Er Ryan’ı Kurtarmak” ("Saving Private Ryan") ve “Kara Şahin Düştü” ("Black Hawk Down") gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ABD’li aktör Tom Sizemore 61 yaşında hayatını kaybetti.

Sizemore 1990’lı yıllarda asker, polis ya da suçluları canlandırdığı yardımcı rollerle tanınmıştı.

Sizemore’un rol aldığı diğer filmler arasında “Natural Born Killers", "Pearl Harbor" ve "Heat” filmleri de bulunuyor.

Uyuşturucu bağımlılığı sorunu da yaşamış Sizemore, aile içi şiddet nedeniyle hapis yatmıştı.

Sizemore 18 Şubat’ta geçirdiği beyin kanamasından bu yana komadaydı.

Menajeri Charles Lago, Sizemore’un, California’daki bir hastanede, yanında kardeşi Paul ve 17 yaşındaki ikiz oğulları Jayden ve Jagger varken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Detroit kentinin, işçi sınıfının yaşadığı bir semtinde dünyaya gelen Sizemore, tiyatro yüksek lisansı yapmış ve Hollywood’daki ilk çıkışı Oliver Stone’un 1989’da çektiği “Doğum günü 4 Temmuz” filmiyle olmuştu.

Daha sonra da 1990’larda “True Romance”, “Devil in a Blue Dress”ve “Wyatt Earp” gibi büyük yapımlarda rol aldı.

Katil Doğanlar filminde, Dedektif Jack Scagnetti’yi ve Heat’te Robert De Niro'nun çetesindeki yakın bir adamını canlandırdı.

1998’de de Oscar ödüllü Er Ryan’ı Kurtarmak filminde, Çavuş Horvath karakterini oynadı.