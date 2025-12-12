Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

Temsilciler Meclisi'nin Gözetim Komitesi Demokratları, Jeffrey Epstein dosyasına ait yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Belgeler arasında, dönemin iş insanı günümüzün ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein kurbanlarıyla aynı karelerde yer aldığı görüntülerin bulunması dikkat çekti. Paylaşım sonrası Washington'da siyasi tartışma yeniden alevlendi.

19 YENİ FOTOĞRAF ORTAYA AÇIKTI

Komite, Epstein'ın mülkiyetindeki arşivden 19 yeni fotoğrafın yayımlandığını açıkladı. Bu karelerde, dönemin önde gelen politikacıları ve iş dünyası figürleri yer alıyor. Görseller arasında Donald Trump, eski ABD Başkan Bill Clinton, Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışman Steve Bannon, milyarder iş insanı Bill Gates ve Virgin Grup kurucusu, yatırımcı Richard Branson gibi isimlerle Epstein'ın aynı ortamda görüldüğü fotoğraflar bulunuyor. İngiltere'nin eski Prensi Andrew, eski Harvard Rektörü Larry Summers ve avukat Alan Dershowitz de malikaneden yayınlanan fotoğraflarda yer alıyor.

YÜZLERİ GİZLENMİŞ KADINLAR VE TRUMP

Bu fotoğraflardan birinde, Trump'ın etrafında bir grup kadınla çekilmiş bir kare yer alıyor; kişilerin yüzleri gizlenmiş durumda.

DEMOKRATLARDAN ŞEFFAFLIK VE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Komite üyeleri, yayımlanan görüntülerin Epstein'ın sosyal çevresinin boyutunu ve eski ilişki ağlarını gözler önüne serdiğini belirtti. Demokrat Temsilci Robert Garcia, paylaşımıyla ilgili açıklamada, bu fotoğrafların Epstein dosyalarının tamamı kamuoyuna açıklanana kadar soruların cevaplanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Garcia, ayrıca "özellikle hayatta kalan mağdurlar için adalet ve şeffaflık" çağrısında bulundu ve Adalet Bakanlığı'ndan tüm Epstein belgelerini derhal yayınlamasını talep etti.

TRUMP VE DİĞER İSİMLER HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Paylaşılan fotoğrafların, Epstein'ın ilişkilerini ve çevresini daha geniş bir şekilde ortaya koyduğu belirtilse de, bu fotoğrafların ne zaman ve hangi bağlamda çekildiği konusunda net tarih veya bilgi verilmedi. Ayrıca yayımlanan kareler belirli bağlamdan bağımsız olup doğrudan suçlama niteliği taşımadığı vurgulanıyor.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Donald Trump'ın Epstein ile geçmişte sosyal ilişkileri olduğu kamuoyunda biliniyor. Trump, geçmişte Epstein ile bir dönem tanışıklığını kabul etmiş, ancak suçlamalarla ilişkisi olmadığını belirtmişti.

DOSYALARIN TAMAMININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

ABD Kongresi'nde daha önce kabul edilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" uyarınca, Adalet Bakanlığı'nın 19 Aralık 2025'e kadar tüm Epstein ile ilgili dosyaları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda Temsilciler Meclisi üyeleri, hala saklı tutulan belgeler ve kayıtların da tam olarak ortaya çıkarılması için çağrıda bulunuyor.