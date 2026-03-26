Epstein'den kurtulanlar BBC'ye anlattı: 'Gözlerimizdeki korkudan zevk alıyordu'

Johana Harrison daha önce hiçbir zaman cinsel şiddet suçlusu Jeffrey Epstein'in elinde maruz kaldığı istismar hakkında konuşmak istememişti.

Hayatta kalan pek çokları gibi o da Epstein'in saldırısından dolayı utanç ve mahcubiyet hissettiğini söyledi.

Ancak ABD hükümeti tarafından milyonlarca dosyanın yayımlanmasıyla adının yanlışlıkla açığa çıkmasının ardından, BBC Newsnight'tan Victoria Derbyshire'a konuşan Harrison, sesini duyurmak zorunda hissettiğini anlattı:

"Bir noktada boğuluyormuşsunuz gibi oluyor ve nefes almanız gerekiyor, ben de bunun nefes almaya çalışma yolum olduğunu hissediyorum."

BBC Newsnight, Harrison ve Epstein'den kurtulan dört kişiyi ilk kez biraraya getirdi.

Saatler süren görüşme boyunca birbirlerini destekleyen hareketlerin yanı sıra Epstein'le ilk tanıştıkları döneme ait fotoğrafları gözyaşlarıyla paylaştılar.

Bu geniş kapsamlı röportaja katılanların hikayeleri yas ve öfke içeriyordu.

Bazıları Epstein'in kötü şöhretli adası Little St. James'i anlattı, bazıları New Mexico'daki çiftlikte yaşanan "ürpertici" anıları.

Epstein'in ilişki kurduğu güçlü isimlerin olup bitenden haberdar olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler.

Kimliği istemeden ifşa edildi

Epstein'a yönelik çeşitli soruşturmalara ait milyonlarca belge ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı, ancak bazı sansürsüz materyaller hayatta kalanların kimliğini gizlemeyi başaramadı.

Harrison da adı kamuya açıklanan kişilerden biriydi.

BBC Newsnight'a, isminin açıklanabileceği korkusuyla dosyaların yayımlanmasını hiç istemediğini söyledi.

"Altı yıl boyunca her gün televizyonda tacizcinizin yüzünü görmek normal değil" diyor Harrison.

18 yaşındayken Florida'da Epstein'le tanışmasını anlattı ve diğer hayatta kalanlar gibi her şeyin bir masajla başladığını söyledi.

"Her şey normal görünüyordu" dedi Harrison.

"Mastürbasyon yapmaya başladığında tamamen donup kaldım. Eve dönüş yolunda arabada iki kelime ettiğimi sanmıyorum."

Daha sonra Epstein'in doğum gününde kendisine tecavüz ettiğini anlattı.

İlk kez kamuya açık konuşan Harrison, Epstein öldüğü için kendisi ve diğer hayatta kalanların asla adalet göreceğini sanmadığını söyledi.

"Cevabını asla alamayacağım sorularım var."

Clinton, Spacey ve Maxwell ile beş günde beş ülke

Chauntae Davies, Epstein'in özel uçağıyla Afrika'ya yaptığı seyahatten daha önce görülmemiş fotoğrafları BBC Newsnight ile paylaştı.

Fotoğraflarda Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell, oyuncu Kevin Spacey ve eski Başkan Bill Clinton da yer alıyor.

Spacey ve Clinton, AIDS önleme çalışmalarını desteklemek için düzenlenen insani bir geziye katılıyordu.

"O dönemde günlüğüme bu yolculuğu, biraraya getirilebilecek en eklektik insan grubu olarak yazmıştım… Beş günde beş farklı ülkeye gittiğiniz için neredeyse kamp havası vardı" dedi.

Uçakta atıştırmalıklar yediklerini, iskambil oynadıklarını ve hikâyeler anlattıklarını söyledi.

"Bu hayatta bir kez yaşanabilecek bir yolculuktu ve maalesef kapalı kapılar ardında yaşananlar nedeniyle lekelendi" dedi.

Davies, masaj yapmak için işe alınmasının ardından Epstein tarafından özel adasında tecavüze uğradığını söyledi.

Eğitimli masaj terapisti olan Davies, uçağın yakıt ikmali için durduğu Portekiz'de Clinton'a boyun ve sırt masajı yaptığını anlattı.

O dönemde günlüğüne, eski başkanı mütevazı, nazik ve karizmatik olarak yazdığını söyledi.

Eski başkana şubat ayında ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi huzurunda verdiği ifadede Davies ile bu etkileşimi hakkında soru soruldu.

Clinton, komiteye, Davies'in kendisine Epstein'in yanlışlarını söylemiş olmasını dilediğini belirtti.

Ancak Davies, Clinton'a anlatmayı hiç düşünmediğini söyledi:

"Bunu kimseye anlatmayacaktım."

"Gerçekten ne yapabilirdi? [Clinton] bunu durdurabilir miydi?" dedi ve ekledi:

"Sanırım asla bilemeyeceğiz."

Bir noktada Davies, Portekiz'de Clinton'a kızı Chelsea için mücevher almasına yardım ettiğini de hatırlıyordu.

Epstein belgelerinde yüzlerce kez adı geçen Clinton, Epstein'in istismarına tanıklık etmediğini defalarca söyledi.

Epstein'e ilişkin belgelerde yer almak, herhangi bir yanlış davranışta bulunulduğu anlamına gelmiyor.

Spacey, "Korkacak bir şeyi olmayanlarımız için gerçekler bir an önce ortaya çıkmalı" diyerek Epstein dosyalarının tamamının yayımlanması çağrısında bulundu.

Epstein'in 'ürpertici' New Mexico çiftliği

Bu yılın başlarında Adalet Bakanlığı dosyalarında ortaya çıkan iddialar, ABD'nin New Mexico eyaletinin Epstein'in Zorro Çiftliği hakkında yürüttüğü ceza soruşturmasını yeniden açmasına neden oldu.

Eyalet, New York'taki federal savcıların talebi üzerine 2019'da ilk soruşturmayı rafa kaldırmıştı.

"Çoğu saldırının yaşandığı yer orasıydı. En karanlık anılarım Zorro Çiftliği'nden" diyor Davies.

Oradayken "hapsolmuş" gibi hissettiğini hatırlıyor.

"İçeride soğuk, karanlık, ürpertici bir his vardı" dedi.

BBC Newsnight'a konuşan bir diğer mağdur Lisa Phillips de çiftlikle ilgili aynı duyguyu paylaştı.

"'Burası gerçekten çok ürkütücü' diye düşündüğümü hatırlıyorum, öyle bir havası vardı" dedi.

Davies, Zorro Çiftliği'nde yaşananlarla ilgili ortaya çıkarılması gereken çok şey olduğuna inandığını söyledi.

Epstein: 'İnsanlar hakkında bilgi sahibi olmayı severim'

Davies, Epstein'in iyi bağlantılı arkadaşlarıyla övünmeyi sevdiğini söyledi.

Eski York Düşesi Sarah Ferguson'a borç verdiğiyle övündüğünü anlattı.

Davies BBC'ye "Bu bir sır değildi" dedi.

Epstein'ın evinde Ferguson'un eski eşi [eski Prens} Andrew Mountbatten-Windsor ve kızlarıyla fotoğraflar bulunduğunu söyledi.

O dönemde modellik yapan Phillips de Epstein'in Mountbatten-Windsor ile bağlantıları hakkında konuştu.

Philips, ismini açıklamak istemeyen ve henüz açıkça konuşmamış olan bir arkadaşının hikayesini anlattı. Bu arkadaşının iddiaya göre Epstein tarafından Mountbatten-Windsor ile seks yapmaya yönlendirildiğini söyledi.

Arkadaşının 2003 yılında Epstein'in New York'taki Upper East Side dairesine gittiğini ve bir odaya girip Mountbatten-Windsor olduğunu söylediği bir adamla seks yapmasının istendiğini söyledi.

Mountbatten-Windsor tüm iddiaları defalarca reddetti.

Phillips, BBC Newsnight'a arkadaşına Mountbatten-Windsor ile seks yaptırmasının nedenini Epstein'e sorduğunu söyledi.

Epstein'in sırıtarak, "İnsanlar hakkında bir şeyler bilmeyi severim" dediğini aktardı.

Epstein'ın istismarları hakkında konuşurken, "Gözlerimizdeki korkuyu seviyordu" dedi Phillips.

"Donup kalmamızı, korkmamızı ve ne yapacağımızı bilmememizden hoşlandığını düşünüyorum; bence bundan haz alıyordu."

Phillips, İngiliz polisini, arkadaşına iddia edilen saldırı ve Mountbatten-Windsor'ın bu konuyla ilişkisi hakkında bildiklerini dinlemeye çağırdı.

Mountbatten-Windsor, şubat ayında kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma, İngiltere ticaret elçisi olarak görev yaparken Epstein ile gizli, hassas bilgileri paylaştığı iddialarına odaklanıyor.

BBC Newsnight'e konuşan hayatta kalanlar, Epstein'in kendini öldürdüğüne inanmadıklarını söylediler.

"Onu tanıyorduk, nasıl biri olduğunu biliyorduk" diyor Phillips.

New York'taki Metropolitan Correctional Center'da tutuklu bulunan Epstein, insan kaçakçılığı ve komplo suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu.

New York adli tabibi bunun intihar olduğunu açıkladı.

'Artık aynı şekilde gülmüyorum'

Jena Lisa Jones ve Wendy Pesante, Epstein'le 14 yaşındayken tanışmıştı. İki kadın o zamanlar arkadaştı ve Epstein'in istismarından kurtulduktan yıllar sonra hâlâ öyleler.

"Bu kadar genç yaşta böyle bir şey yaşamak gerçekliğinizi uzun süre bozuyor" dedi Pesante.

"14 yaşındayken bir seks işçisinin zihniyetine sahip olmamalısınız."

Röportaj sırasında beş mağdura, Epstein'le tanıştıkları yaştaki hâllerinin fotoğrafları verildi.

"Artık aynı şekilde gülmüyorum" dedi Harrison, 18 yaşındaki kendisine ait fotoğrafa bakarak.

Phillips, açık pembe bir kıyafetle teknede çekilmiş kendi fotoğrafına bakarken arka planda Epstein'in adasının olduğunu fark etti.

"Hayatımın tadını çıkarıyordum ve başıma neler geleceğinden habersizdim" dedi.

"Adayı terk ettiğimde böyle görünmüyordum."