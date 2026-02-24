Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasında dikkat çeken gelişme yaşandı.

ESKİ BAŞBAKANIN DURUMU KRİTİK

Epstein ile yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıkan ve Epstein'den pahalı hediyeler almış olabileceği şüphesiyle hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland intihara kalkıştı. Jagland, hastaneye kaldırıldı. Eski başbakanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

JAGLAND'IN EPSTEİN İLE GEÇMİŞTEKİ TEMASLARI

Norveç polisinin Jagland hakkında soruşturma başlatma kararı, Epstein ile ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayınlanan belgelerde ortaya çıkan bilgiler sonrasında geldi. Yeni belgeler, Jagland'ın 2014'te eşi, iki çocuğu ve oğlunun kız arkadaşıyla birlikte Florida, Palm Beach'te ve Epstein'in sahibi olduğu adaya ziyaret gerçekleştirme planları yaptığını gösterdi.

Daha önce Dışişleri Bakanı ve Norveç Nobel Barış Ödülü Komite Başkanı olarak da görev yapmış olan Jagland'ın 2014 tarihli bir e-postada Oslo'daki bir dairenin finansmanı için Epstein'den yardım istediği de ortaya çıkmıştı. 2018 tarihli bir yazışmada ise Epstein'in Jagland'dan kendisiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir görüşme ayarlamasını istediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunmak istediği bazı görüşleri olduğunu anlattığı görülmüştü. Jagland, Epstein'in komplo teorilerine konu olan özel adasına hiç gitmediğini söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde yayınladığı milyonlarca belge, fuhuş ve reşit olmayan kızların cinsel istismarıyla suçlanan Epstein'in ABD ve Avrupa'nın en etkin iş insanları ve siyasetçileri ile kurduğu ilişkilerin ifşa olmasına neden olmuştu. Epstein, 2019 yılında tutuklandıktan kısa süre sonra, yargılanmayı beklerken tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek hayatına son vermişti.