Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

İspanya'da bulunan Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nin su altı şovlarının kralı olan katil balina Keto, 29 yaşında öldü. 3 bin 600 kilo ağırlığındaki katil balinanın ölümü, hayvanat bahçesi kadar onu ziyaret edenleri de üzdü.

ENSEST İLİŞKİYE ZORLANDI

Tedavisinin ardından Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nde şov ve üreme amaçlı kullanılmaya başlanan Keto, yeğeni olan başka bir katil balina ile zorla çiftleştirildikten sonra hastalandı. Keto, hayvanat bahçesinde görevli veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından Keto'nun cesedi, 21 veteriner tarafından incelendi.

BAKICISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Aslında kötü bir şöhrete sahip olan Keto, yıllarda uğradığı şiddetin ardından akıl sağlığını yitirmiş ve 2009 yılında kendisiyle ilgilenen bakıcısı Alexis Martínez'i öldürmüştü. Bakıcısının cansız bedeniyle dakikalarca top gibi oynayan Keto, uzun süre rehabilitasyona alınmıştı.