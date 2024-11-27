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Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü
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Daha önce eğitmenini öldüren 3 bin 600 kilo ağırlığındaki katil balina Keto, yeğeni olan başka bir katil balina ile zorla çiftleştirildikten sonra depresyona girerek 29 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İspanya'da bulunan Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nin su altı şovlarının kralı olan katil balina Keto, 29 yaşında öldü. 3 bin 600 kilo ağırlığındaki katil balinanın ölümü, hayvanat bahçesi kadar onu ziyaret edenleri de üzdü.

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

ENSEST İLİŞKİYE ZORLANDI

Tedavisinin ardından Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nde şov ve üreme amaçlı kullanılmaya başlanan Keto, yeğeni olan başka bir katil balina ile zorla çiftleştirildikten sonra hastalandı. Keto, hayvanat bahçesinde görevli veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından Keto'nun cesedi, 21 veteriner tarafından incelendi.

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

BAKICISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Aslında kötü bir şöhrete sahip olan Keto, yıllarda uğradığı şiddetin ardından akıl sağlığını yitirmiş ve 2009 yılında kendisiyle ilgilenen bakıcısı Alexis Martínez'i öldürmüştü. Bakıcısının cansız bedeniyle dakikalarca top gibi oynayan Keto, uzun süre rehabilitasyona alınmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

hayvan bile insanlardan daha çok şerefliymiş

Yorum Beğen254
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Kemalistler örnek alsın şu hayvandan birseyler öğrenin

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme112
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Hayvanlar ensest iliskiden anlamazlar kitap okumaz namusuna yan bakani vurmazlar oy kullanmaz siyaset yapmazlar, ama abartmakta üstümüze yok keto olaya cok icerleyip kendini ickiye verdi diye baslik atsaydiniz bari oldu olacak

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBükücü:

Kapak fotosunu görünce bende Balinaya tecavüz ettiler sandım! O kadar ki güvenmiyorum insanlara :)

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

İNSAN KADAR ZARARLI TÜR YOK VESSELAM........

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSelman:

hayvanlar kabullenemiyor insan denen mahluklar ulu orta yapıyor ahlaksız mahluklar hayvanları rahat bırakın .

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYavuz BAHADIR:

Yahya As geldi aklıma

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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