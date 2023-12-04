Endonezya'da yanardağ patlamaısnda 11 dağcı hayatını kaybett

Endonezya'nın Merapi Yanardağı patladı; 11 dağcı hayatını kaybetti. Abdul Malik, arama kurtarma ekiplerinin 11 cesede ulaştığını belirtirken, kayıp 12 dağcı için çalışmalar devam ediyor. Hari Agustian, 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını, 8'inin yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı

Endonezya'nın Merapi Yanardağı, meydana gelen patlamalar sonucunda ilk belirlemelere göre 11 dağcının yaşamını yitirdi. Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada, patlamaların ardından arama kurtarma ekiplerinin 11 dağcının cesedine ulaştığını ifade etti. Malik aynı zamanda, kayıp olan 12 dağcının bulunması için yoğun çaba harcanan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yerel Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Hari Agustian, 2 Aralık'ta dağa tırmanan yaklaşık 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını ve bunlardan 8'inin patlamalar sonucu oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi, Merapi Yanardağı'nın dün yaptığı açıklamada yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğünü ve sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediğini bildirdi. Yetkililer, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nın hareketliliklerinin artması nedeniyle birkaç haftadır yakından takip edildiğini ifade etmişti.

Endonezya, "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer aldığı için 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapmaktadır.