Haberler

Endonezya'da 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 71'e Yükseldi

Endonezya'da 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 71'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ENDONEZYA'nın doğusunda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.

ENDONEZYA'nın doğusunda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Flores Adası ve çevresini etkileyen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Nagekeo bölgesinde 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 71'e çıktığını belirten Panjaitan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Deprem nedeniyle 59 bin 647 kişinin yerinden edildiğini ve en fazla tahliyenin Manggarai bölgesinde yaşandığını aktaran Panjaitan, "Önceliğimiz, artçı sarsıntı korkusuyla hasarlı evlerine dönmek istemeyen tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halkımızın gıda, temiz su, çadır, yatak, battaniye ve hijyen ekipmanı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından başlatılan yardım operasyonlarının sürdüğünü vurgulayan Panjaitan, bölgeye ulaştırılan toplam insani yardım miktarının 398 tona ulaştığını bildirdi. Coğrafi koşulların zorluğuna dikkat çeken yetkili; kara yolu taşımacılığının ana sevk yolu olduğunu, ancak lojistik desteğe ihtiyaç duyan kıyı bölgelerine deniz ve hava yoluyla da yardım sevkiyatının kademeli olarak devam ettiğini belirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

İsrail uçakları Dera'da hava sahasını ihlal etti

İsrail uçakları Dera'da hava sahasını ihlal etti
Japonya'da hızlı trenin çarptığı 4 işçi hayatını kaybetti

Tüm ülke bu olayı konuşuyor: Dünya'nın en güvenli hatlarında facia!
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu

Giresun’daki selde kaybolmuştu: Cansız bedeni başka şehirde bulundu
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Kamerayı açıp dehşet saçtı
Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi

Savaş alarmı! Füzeler peş peşe ateşlendi