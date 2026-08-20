Endonezya'da 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 71'e Yükseldi

ENDONEZYA'nın doğusunda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Flores Adası ve çevresini etkileyen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Nagekeo bölgesinde 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 71'e çıktığını belirten Panjaitan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Deprem nedeniyle 59 bin 647 kişinin yerinden edildiğini ve en fazla tahliyenin Manggarai bölgesinde yaşandığını aktaran Panjaitan, "Önceliğimiz, artçı sarsıntı korkusuyla hasarlı evlerine dönmek istemeyen tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halkımızın gıda, temiz su, çadır, yatak, battaniye ve hijyen ekipmanı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından başlatılan yardım operasyonlarının sürdüğünü vurgulayan Panjaitan, bölgeye ulaştırılan toplam insani yardım miktarının 398 tona ulaştığını bildirdi. Coğrafi koşulların zorluğuna dikkat çeken yetkili; kara yolu taşımacılığının ana sevk yolu olduğunu, ancak lojistik desteğe ihtiyaç duyan kıyı bölgelerine deniz ve hava yoluyla da yardım sevkiyatının kademeli olarak devam ettiğini belirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı