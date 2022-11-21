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Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

Dünya Haberleri

Dünyanın en büyük ada ülkesi Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Yalnızca birkaç saniye süren sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken, deprem 10 kilometre derinde kaydedildi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

EN AZ 300 KİŞİ YARALANDI

Ciranjang idaresinin başındaki Herman Suherman, Metro TV kanalına yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 300 de yaralı olduğunu aktardı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Deprem Dünya Haberler

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