Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, başkent Bişkek'e bugün resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Vitor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Ala-Arça Devlet Konutları'nda düzenlenen yemek programına gelen lider eşleri, burada Aygül Caparova tarafından karşılandı.

KIRGIZ GELENEKSEL EL DOKUMASI KIYAFETLER SERGİLENDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, lider eşleriyle yemek öncesi ülkenin geleneksel el dokuma kumaşlar ve nakışlardan yapılan kıyafetlerinin sergilendiği defileyi izledi, ardından bu kıyafetleri inceledi.

Daha sonrasında aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, aralarında bir süre sohbet ettikten sonra akşam yemeğine geçti. Yemeğin ardından Aygül Caparov, konuklarını samimiyetle uğurladı.

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErdem Sen:

porsiyonlari kuçuk tutsaydiniz bari.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Halis Muhlis at eti ve kımız ikram edildi...reisede Medine hurması ve manda yoğurdu. ayrıca ejder meyveli smoothie....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? PSV Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.