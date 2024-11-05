Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, başkent Bişkek'e bugün resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Vitor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Ala-Arça Devlet Konutları'nda düzenlenen yemek programına gelen lider eşleri, burada Aygül Caparova tarafından karşılandı.

KIRGIZ GELENEKSEL EL DOKUMASI KIYAFETLER SERGİLENDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, lider eşleriyle yemek öncesi ülkenin geleneksel el dokuma kumaşlar ve nakışlardan yapılan kıyafetlerinin sergilendiği defileyi izledi, ardından bu kıyafetleri inceledi.

Daha sonrasında aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, aralarında bir süre sohbet ettikten sonra akşam yemeğine geçti. Yemeğin ardından Aygül Caparov, konuklarını samimiyetle uğurladı.