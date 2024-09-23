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Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile Sıfır Atık Projesini görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. Görüşmede, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' imzalandı ve Türkiye'nin uluslararası barışa olan katkıları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta yoğun görüşmelerine Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile başladı. Sachs Emine Erdoğan'a Sıfır Atık projesine liderlik etmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'ye giden Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı. Emine Erdoğan ile görüşen Sachs, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Sachs'ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'yla 'Sıfır Atık' projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını söylediği belirtildi. Küresel kalkınmanın barış olmadan mümkün kılınamayacağını kaydeden Sachs'ın, Türkiye'nin, Ukrayna ve süregelen savaşlar başta olmak üzere çatışmalara dair arabuluculuğu ve çözüme yönelik çabalarının çok önemli olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Görüşmenin ardından Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, imza dolayısıyla Sachs'a teşekkür etti.

"VERDİĞİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emine Erdoğan, görüşme sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York Türkevi'nde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı (SDSN) Jeffrey Sachs ile bir araya geldik. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta 'Sıfır Atık' uygulamasının kazandıracağı ivme hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Sachs'ın 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren, küresel sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı ile projeye sunabilecekleri katkıları ele aldık. Küresel kalkınmanın, daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin öncelikle barış ortamında ortak çabalarla gerçekleştirilebileceği hususunda hemfikiriz. Bu vesileyle 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Sachs'a, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile Sıfır Atık Projesini görüştü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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