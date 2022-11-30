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Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan

Dünya Haberleri

Birleşik Krallık'ta evinin yakınlarında metal dedektörle arama yaptığı sırada çamurlu toprağın içerisinde altın ve pırlanta karışımı bir yüzük bulan emekli David Board, söz konusu yüzüğün zengin bir toprak sahibinin karısına ait ve değerinin yaklaşık 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğunu öğrendi. Yüzüğün satılmasından elde edilen gelir David Board'a verilecek.

Birleşik Krallık'ta yaşayan 69 yaşındaki David Board,Dorset, Bowling Green'de arkadaşıyla birlikte metal dedektör ile arama yapmaya başladı. Bir süre sonra ikilinin dedektörleri sinyal vermeye başladı.

David Board, çamurun içerisindeki plastik bir poşete konulmuş altın yüzüğü görünce hemen yanına aldı. Yüzüğün değerinden habersiz olan adam, daha sonra yapılan incelemelerde yüzüğün ne kadar önemli olduğunu öğrendi.

Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede yüzüğün 14. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu yüzüğün işlemelerinin o dönem zengin toprak sahiplerinin eşlerine hediye ettikleri yüzüklerle aynı olduğu belirlendi.

Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan

Yüzüğün kültürel değerinin yanı sıra maddi değeri de dudak uçuklattı. İncelemelerin ardından yüzüğün değerinin 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğu belirlendi. Yüzüğün satışından elde edilecek gelir, emekli adam ve arkadaşına verilecek.

Emekli vatandaşın çamurlu toprak içerisinde bulduğu altının değeri akıllara ziyan

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Birleşik Krallık Dünya Haberler

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