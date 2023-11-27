Elon Musk, Başbakan Netanyahu ile yaptığı X sohbetinde, Gazze'nin yeniden inşası için Hamas'ı ortadan kaldırmanın "tek seçenek" olduğunu ve Netanyahu'nun bu görüşü paylaştığını belirtti. Musk, rehabilite edilen bölgenin gelecekteki savaşları önlemede önemli bir adım olduğunu vurguladı

elon Musk İsrail Başbakanı ile Hamas'ın yok edilmesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi

İsraili ziyaret eden Elon Musk, Hamas'ın yok edilmesi gerektiği konusunda Netanyahu ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Elon Musk, Başbakan Binyamin Netanyahu ile X'te (eski adıyla Twitter) canlı sohbet sırasında, Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamasgrubunu yok etmekten başka "hiçbir seçeneğin" olmadığını söyledi ve Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

X'in sahibi ve SpaceX'in başkanı ABD'li milyarder Musk, mevcut savaştan sonra Gazze'nin yeniden inşasına yardım etmek istediğini söyledi ve bölgeyi rehabilite etmenin gelecekteki savaşları önlemek için önemli bir adım olduğunu ileri sürdü.

Musk ayrıca sivil kayıpların "kaçınılmaz" olduğunu ve İsrail'in Hamas'a karşı savaşında bunlardan kaçınmaya çalıştığını belirtiyor.

Hamas'ıortadan kaldırmalısının ve aynı zamanda Almanya ve Japonya'da da olduğu gibi kalanlara yardım etmelisiniz" diye ekledi.

"Genellikle galip gelen, kaybedeni cezalandırır" diye devam etti ve büyük bir savaşın ve kesin bir zaferin ardından yeniden inşa çabalarının uzun süre barışın sağlanmasına nasıl yardımcı olduğunun örnekleri olarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya'ya müttefikler tarafından temin edilen rehabilitasyona dikkat çekti.