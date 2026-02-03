Haberler

Fransa'da Elon Musk'ın yapay zekası Grok'a soruşturma: X ofisine baskın

Fransız savcılığı, Elon Musk'a ait X şirketinin yasa dışı veri toplama ve içerik ihlalleriyle ilgili soruşturma başlattı. Ofisler basıldı, Musk ve yöneticisi ifade vermeye çağrıldı.

Elon Musk'a ait X şirketinin Paris'teki ofisleri, Fransız savcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis tarafından basıldı.

Soruşturma kapsamında şirketin yasa dışı veri toplama, çocuk pornosu barındırma ve deepfake içeriklerle insanların imaj haklarını ihlal etme suçlarını işleyip işlemediği inceleniyor.

Savcılık hem Elon Musk'ın hem de X'in yöneticisi Linda Yaccarino'nun Nisan ayında ifade vermeye davet edildiğini de açıkladı.

Öte yandan İngiltere'de de Musk'ın yapay zeka aracı Grok hakkında "zararlı cinsel görsel ve videolar üretme" gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

X henüz bu iki gelişme hakkında bir açıklama yapmadı.

Fakat daha önce Fransa'daki soruşturmayı "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak nitelemişti.

Bu soruşturma Ocak 2025'te, X'in içerik önerilerini düzenleyen algoritma hakkında başlatılmış, Temmuz ayında ise tartışmalara yol açan Grok'u da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Bunun üzerine bir paylaşım yapan X ise bunun "siyasi bir adım" olduğunu öne sürmüş ve algoritmasında manipülasyon yapılmadığını belirtmişti.

Grok son bir yılda çeşitli sorunlarla gündeme geldi.

Bir güncellemeden sonra başka bir güncelleme ise kullanıcıların istedikleri kişilerin bikinili görsellerini oluşturup paylaşmasına olanak sağladı.

İki olayda da tepkiler üzerine Grok güncellendi ve eleştirilen içerikleri oluşturması sonlandırıldı.

Son olarak Ocak 2026'da Avrupa Komisyonu, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hakkında bu görseller nedeniyle soruşturma başlattı.

Bir Komisyon sözcüsü, Fransa'daki yetkililerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Telegram'ın kurucusu Fransa'yı eleştirdi

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'daki soruşturmayı "Burası insanlara bir miktar özgürlük tanıyan tüm sosyal medya platformlarını yargılayan tek ülke" sözleriyle eleştirdi.

X hesabından "Yanılmayın: Burası özgür bir ülke değil" paylaşımında bulunan Durov, Telegram'daki içeriklerin yeterince denetlenmediği suçlamasıyla Ağustos 2024'te Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Telegram'ın işleyişine dair bazı değişikliklerin ardından Mart 2025'te ülkeden ayrılmasına izin verilmişti.

