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Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

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Elazığ'da saat 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem anları kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, deprem nedeniyle herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan deprem anı vatandaşların cep telefonu kameralarına ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

"DEPREM SONRASI BİNALARIN ALTINDA DURMAYIN"

A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, vatandaşları uyararak, "Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlar depremin ardından dışarıya çıkmışken hemen binaların önlerinde bekliyorlar. Bu çok doğru değil. Daha sonra yaşanacak bir artçıda çok katlı binalarda başlarını herhangi bir şey düşebilir. Çok doğru bir yaklaşım değil. Genellikle meydanlarda açık alanlarda beklemek daha sağlıklı olur. Her evin önü çok güvenli değil. " ifadelerini kullandı..

"BU ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL"

Yaşanan depreminin artçı bir sarsıntı olmadığını kaydeden Ersoy, "Şimdiye kadar bu artçı depremleri hep Hazar denizinin bastısında Doğu Anadolu Fayı üzerinde konuşuyorduk. Bu öyle bir deprem değil. Hazar Gölü'nün doğusunda yer alıyor. Burası yeni bir yer. Bu deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde fakat ben bunu artçı deprem olarak düşünmüyorum. Dolayısıyla bu deprem 2023'ün de, 2020'nin de artçısı bir deprem değil. " diye konuştu.

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Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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