El Mencho'nun sağ kolu da öldürüldü! Operasyon sonrası olay görüntü

ABD destekli operasyonla CJNG lideri "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından, El Mencho'nun sağ kolu olarak gösterilen ve örgüt içinde kilit rol üstlenen "El Tuli" de Jalisco'nun El Grullo bölgesinde düzenlenen çatışmada öldürüldü. El Tuli'nin öldürülmesi sonrasında operasyona ilişkin fotoğraf da yayınlandı. Görüntüde El Tuli ve iki adamının cansız bedenlerinin yol kenarında yerde yattığı görülüyor.

Meksika'da uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar art arda geliyor. ABD destekli operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından, örgütün üst düzey isimlerinden ve sağ kolu olarak gösterilen "El Tuli"nin de güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

EL MENCHO'NUN YERİNE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Güvenlik kaynaklarına göre El Tuli, CJNG'nin saha operasyonlarını yöneten ve silahlı yapılanmayı koordine eden kilit isimlerden biriydi. El Mencho'nun ölümünün ardından örgüt içinde oluşabilecek liderlik boşluğunda adı öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

EL TULİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jalisco eyaletine bağlı El Grullo bölgesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Yetkililer, çatışma sonrası El Tuli'nin etkisiz hale getirildiğini, bölgede çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

El Mencho'nun öldürülmesi sonrası CJNG üyeleri birçok eyalette yolları kapatmış, araçları ateşe vermiş ve güvenlik güçleriyle çatışmalara girmişti. Ülke genelinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği şiddet dalgası, kartelin halen organize ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermişti.

Uzmanlar, El Tuli'nin de öldürülmesinin kartelin komuta zincirini ciddi şekilde zayıflatabileceğini ancak kısa vadede örgüt içi hesaplaşmaları ve bölgesel şiddeti artırma riskini de beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Meksika hükümeti ise operasyonların süreceğini ve organize suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Erdem Aksoy
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

