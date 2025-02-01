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Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Son 8 saatte 3.5 ve 4.4 arasında toplam 7 deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana 7 deprem yaşanırken, son depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

EGE DENİZİ'NDE 6. DEPREM

Ege Denizi sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanıyor. Bölgede son olarak bir deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 16.29'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde peş peşe 6. deprem

BÖLGE SABAH SAATLERİNDEN BU YANA SALLANIYOR

Ege Denizi ilk olarak saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. İkinci sarsıntı, saat 09.02'de meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Bir sonraki deprem ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsıntı da yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Saat 09.58'de ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi Bodrum açıklarında saat 13.16'daki depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken, derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Saat 15.51'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.2, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde peş peşe 6. deprem

Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBidüşün:

Allahım sen biz affet,

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıKadir İzci:

Geliyor gelmekte olan

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Suriye'ye evler yapalım daha iyi :)

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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Şubat ve Eylül aylarında fay hatları hareketlilik gösterir her zaman

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