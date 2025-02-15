Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Ege Denizi'nde bir deprem daha

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken; depremin derinliği 7 kilometre olarak açılandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİK 7 KİLOMETRE

Saat 19:11'de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.

Ege Denizi'nde bir deprem daha

EGE'DEKİ DEPREMLER

Son haftalarda Ege Denizi açıklarında çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD depremleri, 'deprem fırtınası' olarak değerlendirirken; depremler Yunanistan'ın Santorini Adası civarında yoğunlaşıyor. Deprem fırtınası nedeniyle adada olağanüstü hal edilmiş ve bir dizi önlem alınmıştı.

Deprem uzmanları, sismik hareketlenmelerin volkanik patlamalara neden olup olmayacağını araştırıyor.

Ege Denizi'nde bir deprem daha
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
img

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
img

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banza affetmedi: Rafa Silva'dan inanılmaz hata

Rafa Silva'dan inanılmaz hata
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

Dev maçta tek gol var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.