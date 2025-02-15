Ege Denizi'nde bir deprem daha
AFAD, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken; depremin derinliği 7 kilometre olarak açılandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
DERİNLİK 7 KİLOMETRE
Saat 19:11'de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.
EGE'DEKİ DEPREMLER
Son haftalarda Ege Denizi açıklarında çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD depremleri, 'deprem fırtınası' olarak değerlendirirken; depremler Yunanistan'ın Santorini Adası civarında yoğunlaşıyor. Deprem fırtınası nedeniyle adada olağanüstü hal edilmiş ve bir dizi önlem alınmıştı.
Deprem uzmanları, sismik hareketlenmelerin volkanik patlamalara neden olup olmayacağını araştırıyor.