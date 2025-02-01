Ege beşik gibi! Peş peşe 4 deprem meydana geldi
Ege Denizi'de sabah saatlerinden bu yana 4 deprem meydana geldi. Sabah 08.31'de meydana gelen 3.9'luk depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 4 şiddetindeki son deprem ise saat 13.16 meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.31 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA
İkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi. Son deprem ise3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Son deprem ise Ege Denizi Bodrum açıklarında meydana geldi. 4 şiddetinde deprem yerin 5 kilometre derinliğindesaat 13:16'da meydana geldi.