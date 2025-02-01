Ege beşik gibi! Peş peşe 4 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.31 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA

İkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi. Son deprem ise3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Son deprem ise Ege Denizi Bodrum açıklarında meydana geldi. 4 şiddetinde deprem yerin 5 kilometre derinliğindesaat 13:16'da meydana geldi.