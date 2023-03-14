Duvardan ve yerden bal fışkırdı! Genç çift evlerinden 20 çuval bal peteği çıkardı

İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan Kate ve Andrew Dempsey çifti, evlerinin duvarından siyahımsı bir sıvı akınca önce kir olduğunu düşündü. Sıvı sürekli gelmeye devam edince çift duvarı kırmaya karar verdi. Çift karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Duvarı açan çift, duvarın içinde bal kovanları olduğunu görünce, kovanları temizlemeleri için bir temizlik firması ile görüştü. Firma 10,000 sterlin isteyince çift arkadaşlarının yardımı ile kırdıkları duvarın içinde bulunan bal kovanlarını temizlemeye karar verdi.

PARKELERİN ALTINA DA PETEK YAPMIŞLAR

Kırdıkları duvarın arkasındaki bal kovanlarını temizleyen Kate ve Andrew çifti, evin tahta zeminin de aynı sıvının yukarı doğru çıktığını fark etti. Çift tahta parkeleri kaldırınca aynı manzara ile karşılaştı.

20 ÇÖP POŞETİ BAL ÇIKTI

Bir aylık çalışmadan sonra evlerini temizlemeyen çiftin evinin duvar zemininden 20 çöp poşetini dolduracak kadar bal çıktı. İçine aşırı derecede kir bulaştığı çift, evlerinden çıkan balı kullanamadı ve hepsini çöpe atmak zorunda kaldı.