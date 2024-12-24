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Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

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Amazon ormanlarında yaşayan ve modern dünyayla hiç temas kurmamış Massaco kabilesinin ilk görüntüleri, Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai) tarafından belgelendi. Kabilenin nüfusunun 300'e yaklaştığı ve tamamen kendi kendine yettiği belirtildi. Kabile, uzun kulübeleri, hayvan kafataslarından yaptıkları totemler ve dış dünyaya karşı aldıkları sert önlemlerle dikkat çekiyor.

Brezilya'nın Amazon ormanlarında yaşayan ve modern dünyayla hiç temas kurmamış son kabilelerden Massaco'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Kabile, yabancıları uzak tutmak için kurduğu tuzaklar ve gizemli ritüelleriyle dikkat çekiyor.

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai) tarafından yerleştirilen gizli kameralar, kabilenin günlük yaşamını belgeledi. Funai yetkilisi Altair Algayer, "Son keşif gezilerimizde yeni kulübeler gördük. Nüfuslarının 300'e yaklaştığını tahmin ediyoruz" dedi.

Batı Brezilya'nın Rondônia bölgesindeki 1 milyon dönümlük alanda yaşayan kabile, 3 metreden uzun yaylarla avlanıyor ve tamamen kendi kendine yetiyor. Araştırmacılar, kabilenin bu kadar uzun yayları nasıl kullandığını hala çözebilmiş değil.

Massaco'yu diğer Amazon kabilelerinden ayıran en önemli özellikler arasında uzun kulübeleri, hayvan kafataslarından yaptıkları totemler ve dış dünyaya karşı aldıkları sert önlemler yer alıyor. Kabile, bölgelerine yaklaşanları uzak tutmak için orman zemininde keskin ahşap kazıklardan oluşan tuzaklar kuruyor.

"Kabilenin varlığını belgelemek çok önemli," diyen Algayer, "Çünkü ancak bu şekilde yaşam alanlarını koruma altında tutabiliyoruz. 1992'den beri bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor ve kabile nüfusunun sürekli arttığını gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

Funai yetkilileri, kabilenin mevsimsel hareketlerini takip ederek araştırmalarını sürdürüyor. Massaco'nun yağmur mevsimi başında çayırlık alanları yakıp, yeni bitkiler filizlendiğinde o bölgeye yerleştiği belirlendi.

Brezilya'da varlığı bilinen 28 izole kabileden biri olan Massaco'nun korunması, Amazon ormanlarının geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

En azından kredi kartı borcu neyin yok :)

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Diyanet görevlileri hemen bölgeye gönderilip, bu yerli kabilenin İslam ile şereflenmesi sağlanmalı

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Reisleri varmi guducek yoksa gelsinler.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

ne guzel lan tiktok yok borç yok götte yaprak elde mızrak keyfe bak

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıJokerAllame:

AKP seçmenleri:)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıEsma:

acaba bizide böyle gözetleyen, bizlerden daha ileri medeniyetler varımdır dünyada,? bizde bu kabile gibi izlendigimizi bilmeden yaşıyor olabilirmiyiz??

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Bayağı modern ler dal taşak geziyorlar

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıEr San:

Bunlar kısıtlı bir alanda yaşıyorlarsa , ekip biçmeyip sadece hayvan avlayarak yaşıyorlarsa , o kadar milyon yıldır yiyecekleri nasıl tükenmedi acaba? Veya çok eski değiller de birkaç yüzyıl önce bir yerden mi buraya göçtüler?

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

dünya derken sanki adamlar ayda yaşıyorlar

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Haber YorumlarıM. B.:

2000 li yılların haberi …

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