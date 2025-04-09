Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan dünyaca ünlü Jet Set gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu meydana gelen korkunç olayda, ünlü şarkıcısı Rubby Pérez de hayatını kaybeden 98 kişi arasında yer aldı. 69 yaşındaki Pérez'in ölüm haberini menajeri kamuoyuyla paylaştı. Facianın ardından, Pérez'in Instagram'daki profil fotoğrafı siyah bir görselle değiştirildi. Ancak, ölümüne dair detaylar henüz açıklanmadı. Kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pérez'in ailesi, ünlü şarkıcının başlangıçta yıkılan binadan canlı çıkarıldığını ve yetkililerin onu "şarkı söylerken" bulduğunu ifade etti. Fakat daha sonra yaşanan gelişmeler sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Enkazda arama faaliyeti sürerken, çıkarılan yaklaşık 160 yaralı hastanelere kaldırıldı. Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kuruldu. Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü. Çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE YAS İLAN EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi. Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi. Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.