Dünyayı ayağa kaldıran Gazze planı: Filistinliler gidecek, gökdelenler yükselecek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yapay zeka destekli bir planla Gazze'nin geleceğine dair ilginç bir tasarım paylaştı. Planda bölge, fütüristik gökdelenler ve bir demiryolu hattıyla yeniden şekillendirilmiş durumda.

Donald Trump'ın geçen hafta tartışmalı Gazze planını açıklamasının ardından Netanyahu, bölgenin nasıl görüneceğine dair bir taslak yayınladı. İsrail Başbakanı'nın paylaştığı yapay zeka görüntüleriyle desteklenen plan, Trump'ın "Ortadoğu'nun Rivierası" vizyonuyla paralellik gösteriyor.

Netanyahu'nun eski stratejisti Nadav Shtrauchler, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu planı bir şekilde gördüğünü düşünüyorum. Bu fikir muhtemelen İsrail'den geldi ve bir şekilde Trump'a iletildi" dedi.

"Gazze 2035" olarak adlandırılan tasarımda, bölge fütüristik gökdelenlerle kaplı ve NEOM'a uzanan 212 kilometrelik bir demiryolu hattı bulunuyor. Plan, "ABD hakimiyeti" altında Gazze'yi "krizden refaha" taşımayı ve "sıfırdan yeniden inşa etmeyi" vaat ediyor.

78 yaşındaki Cumhuriyetçi Trump, yerinden edilmiş Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesi çağrısı yaparak dünya çapında tepki topladı. Trump, planının "binlerce iş imkanı" yaratacağını ve bölgeyi "dünyanın insanlarının yaşayacağı muhteşem bir alana" dönüştüreceğini söyledi.

Trump, "ABD Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Orayı inanılmaz bir uluslararası yere dönüştüreceğiz. Gazze Şeridi'nin potansiyeli inanılmaz. Tarihten ders almalı ve tekrarlanmasına izin vermemeliyiz" dedi.

İngiltere İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer dahil birçok lider, bu açıklamalara mesafeli yaklaştı ve bölgede iki devletli çözümün önemini vurguladı.