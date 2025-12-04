Dünyanın ilk mahpus kedisi! Komşusunu canından bezdirdi, hapsi yedi

Fransa'nın güneyindeki Agde kentinde yaşanan sıra dışı bir dava, ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

KOMŞU ŞİKAYET ETTİ, KEDİYE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Komşu şikayeti üzerine mahkemeye taşınan olayda, "Remi" isimli sarman kedi için "ev hapsi" kararı verildi. Mahkeme, kedinin dışarı çıkmasını yasaklarken, kararın 90 sayfalık detaylı bir gerekçeyle açıklanması dikkat çekti.

Ayrıca mahkeme, kedinin sahibi Dominique Valdes'i de "komşunun mülkünü koruyamamak"la yükümlü tuttu. Kararda, kedinin ilerideki her kaçak ziyareti için 30 Euro ceza uygulanması hükme bağlandı.

SUÇLAMALAR SIRA DIŞI

Şikâyetin temelinde, Remi'nin "komşunun evine girip yorgan üzerine işemesi, komşunun bahçesine dışkı bırakması ve henüz kurumamış sıvı sıvada pati izleri bırakması" gibi gerekçeler yer aldı.

Ancak iddiaları kabul etmeyen Valdes, "Mahallede Remi'ye benzeyen başka kediler de var. Fotoğraflarda da birçok farklı kedinin aynı bahçeden geçtiği görülüyor. Bu karar bana gerçek bir delil olmadan verilmiş ağır bir hüküm gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

2 BİN 50 EURO TAZMİNAT

Valdes, bugüne kadar komşusuna "bahçe keyfini bozduğu" gerekçesiyle toplam 2 bin 50 Euro tazminat ödediğini de aktardı.

HAYVAN DERNEKLERİ: EMSAL TEHLİKESİ VAR

Fransa Hayvan Koruma Derneği ise kararın endişe verici olduğunu belirterek, bu tür davaların artması halinde kedilerin serbestçe dolaşmasının kısıtlanabileceğini açıkladı. Dernek yetkilileri, "Bu gidişle kedilere tasma zorunluluğu bile gündeme gelebilir" uyarısını yaptı.

DÜNYADA BİR İLK OLDU

Öte yandan Remi, mahkeme kararıyla 'ev hapsi' verilen ilk kedi olarak dünya tarihine geçti. Karar, sosyal medyada büyük tartışma yaratırken hayvanseverler ise Remi için destek kampanyası oluşturmak adına şimdiden kolları sıvadı.