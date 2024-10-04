Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, savaşı Orta Doğu'ya yaymakta kararlı gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, bu ülkeyi yoğun bombardıman altına alırken dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri ise İran'ın bu saldırılara vereceği yanıt.

GÖZLER VERECEĞİ MESAJLARA ÇEVRİLDİ

Önceki gün 200 balistik füzeyle İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyen İran'da bugün gözler dini lider Ali Hamaney'in vereceği cuma hutbesine çevrilmiş durumda.

BİNLERCE İRANLI TAHRAN'DA

Son olarak 2000 yılında Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldıran Hamaney için binlerce İranlı Tahran'a akın ederken vereceği mesaj da büyük merak konusu.

İSRAİL BASINI DA TAKİPTE

İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi beklenen Hamaney'in bugün yapacağı açıklamalar Tel Aviv'de de dikkatle takip edilecek. İsrail basını da konuya geniş yer ayırdı.