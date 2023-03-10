Dünyanın en yaşlı insanı, 128 yaşında hayatını kaybetti

Güney Afirka'da yaşayan, bir asrı deviren 128 yaşındaki yedi çocuk annesi Johanna Mazibuko hayatını kaybetti. Johanna'ya bakan gelini Thandiwe Wesinyana, kaynanasının kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceğini söyledi.

Resmi olmayan kaynaklara göre Johanna, dünyanın en yaşlıinsanı ünvanını elinde bulunduruyor. Guinness Dünya Rekorlarına göre ise 115 yaşındaki Amerika doğumlu Maria Branyas Morera isimli kadın, dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduruyor.

"BU YAŞA GELMİŞ HİÇ KİMSEYE RASTLAMADIK"

128 yaşındaki Mazibuko geçen yıl 11 Mayıs'ta 128 yaş günü kutlamıştı. Johanna'nın yaşadığı şehrin belediye başkanı yaptığı açıklamada, kayıtlarda bu yaşa gelmiş hiç kimseye rastlamadıklarını, bu nedenle Johanna'nın Guiness Rekorlar Kitabı'na girmesi için çalışma başlattıklarını açıklamıştı.