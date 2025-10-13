Dünyanın en yaşlı başkanına kızından sürpriz muhalefet: Babama oy vermeyin

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da dün gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından oylar sayılmaya başlandı. 92 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Paul Biya'nın, 43 yıldır sürdürdüğü iktidarını devam ettirmesi bekleniyor. 'Dünyanın en yaşlı başkanı' unvanının da sahibi olan Biya, ipi göğüslemesi halinde 8. kez görev yapmaya başlayacak.

KIZINDAN SÜRPRİZ MUHALEFET: BABAMA OY VERMEYİN

Ancak seçimin en dikkat çeken gelişmelerinden biri, Biya'nın kızı Brenda Biya'nın sosyal medyada yayımladığı video oldu. 27 yaşındaki Brenda, TikTok'ta yayınladığı videoda, babasına oy verilmemesi çağrısı yaptı. Brenda, "Ben söylediğim için değil, yaşattığı acılar nedeniyle oy vermeyin" dedi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

"Umarım başka bir başkanımız olur" diyen Brenda Biya, ailesinden ve onların maddi desteğinden vazgeçtiğini söyledi. Daha önce lüks yaşam tarzıyla gündeme gelen Brenda, bu çıkışıyla ülke içinde büyük yankı uyandırdı.

DÜNYANIN EN YOLSUZ HÜKÜMETLERİNDEN BİRİ

Kamerun, petrol ve kereste gibi doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, halkın çoğunluğu günde 5 doların altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Dünya Bankası verileri, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), Biya'nın iktidara geldiği 1986 yılındaki seviyenin gerisinde olduğunu gösteriyor. Transparency International ise Biya yönetimini dünyanın en yolsuz hükümetlerinden biri olarak tanımlıyor.

TÜM SEÇİMLERİ YÜKSEK OY ORANLARIYLA KAZANDI

Paul Biya, bugüne kadar katıldığı tüm seçimleri yüksek oy oranlarıyla kazandı. 2008'de yapılan anayasa değişikliğiyle görev süresi sınırı kaldırıldı ve bu sayede Biya, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biri oldu. 8. dönemi için yarışan Biya'nın yeni dönemi, 100. yaş gününe sadece birkaç ay kala sona erecek.

GÜVENLİK KRİZİ DE BÜYÜYOR

Kamerun'da ekonomik sorunların yanı sıra güvenlik krizi de büyüyor. Ülkenin batısında, İngilizce ve Fransızca konuşan topluluklar arasındaki gerilim çatışmalara dönüştü. Kuzeyde ise, Nijerya'dan yayılan Boko Haram terör örgütü, sınır kasabalarına düzenli saldırılar düzenliyor. Bu karmaşık krizlerin yönetilmesinde Biya hükümetinin başarısız olduğu yönündeki eleştiriler de artıyor.