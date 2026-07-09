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"Total Eclipse of the Heart" şarkısıyla tanınan Bonnie Tyler hayatını kaybetti

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Ünlü şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında Portekiz'de hayatını kaybetti. Sanatçı, mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından tedavi görüyordu.

"Total Eclipse of the Heart" adlı şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının ailesinden yapılan açıklamada, Tyler'ın tedavi gördüğü Portekiz'deki hastanede, hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Faro kentinde mayısta bağırsak ameliyatı geçiren Tyler'ın bir süre suni komada tutulduğu, sağlık durumunun son dönemde iyileşme gösterdiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Galler'de 1951'de doğan ve asıl adı Gaynor Hopkins olan Tyler, 1977'de yayımladığı ilk albümü "The World Starts Tonight" ile müzik kariyerine başladı. 1978'de "It's a Heartache" ile dikkat çeken Tyler, 1983'te yayımlanan "Total Eclipse of the Heart" ile uluslararası başarı elde etti.

Grammy Ödülleri'ne 3 kez aday gösterilen Tyler, 2013'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil etti. Tyler, müziğe katkılarından dolayı 2022'de kraliyet nişanı ile onurlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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