Dünyanın en seksi aksanı belli oldu: Fransızca tahttan indi

Dünyanın en seksi aksanı belli oldu: Fransızca'nın pabucu dama atıldı

Bütün diller üzerine yapılan bir araştırmada dünyanın en seksi aksanına sahip dili belirlendi. Fransızca, genel kanının aksine listenin ilk sırasında yer almadı. İşte listenin başında hangi dilin olduğu…

Euronews'in aktardığı habere göre, dünyanın en seksi aksanı sonunda belli oldu. Fransızca'nın herkes tarafından en çekici aksan olarak düşünüldüğüne dair yanılgı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerden 6.000 kişiye hangi dillerin "en seksi", "en romantik" ve "en tutkulu" olarak algılandığını sordu.

Araştırma sonuçlarına göre, İtalyanca en fazla kişi tarafından "en seksi" ve "en romantik" dil olarak algılandı.

Konuyla ilgili bir yetkili, "İtalyanca'nın konuşulmasında tonlama ve melodi, bazı insanlar için çekici ve romantik bir müzikalite oluşturabilir. 'R' seslerinin telaffuzu gibi belirli ses özellikleri, İtalyanca'nın benzersizliğini vurgulayabilir. Bu, birçok insan için çekici bulunuyor" dedi.

İngilizce ise 'en kibar' dil olarak kabul edildi.