Dünyanın en ölümcül cezaevinden yeni kareler! Suç örgütü liderleri süt dökmüş kediye döndü
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet kaynakları, 40 bin mahkumun kaldığı Tecoluca'daki terörle Mücadele Merkezi ismiyle bilinen cezaevinin yeni fotoğraflarını yayınladı. Çok sayıda suç örgütü liderinin kaldığı cezaevinden servis edilen karelerde çok sayıda gömleksiz, dövmeli ve saçları tıraşlı mahkumun elleri arkadan bağlı şekilde otobüse doldurulduğu diğerlerinin de yerlere oturtularak bekletildiği görülüyor.
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