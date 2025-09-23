Dünyanın en büyük kargo uçağı droneden kaçarken az daha binalara çarpıyordu

Moskova semalarında nefesleri kesen bir an yaşandı. Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov-124, Ukrayna dronlarından kaçmak için şehrin çatılarının üzerinden alçaktan geçerken yerel halk korku içinde kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Vnukovo Havalimanı yakınlarında şehir silüetinin hemen üzerinden süzülerek konut bloklarının neredeyse üzerinden geçti. Uçağın geçişi sırasında çıkan metalik gürültü, Moskova sakinlerini adeta titretti.

Olay, Ukrayna'nın Moskova'ya gece boyu intihar dronlarıyla saldırdığı sırada yaşandı. Sabah saatlerinde dronların şehre yaklaşması üzerine Rus hava savunma sistemleri alarma geçti. Reutov'da (Kremlin'in 9 mil doğusunda) bir otoparkta patlamalar meydana geldi ve savaşın başkente de yansıdığı nadir anlardan biri oldu.

Uçağın pilotunun, dronlardan kaçmak için bilinçli olarak düşük irtifada uçtuğu bildirildi. Moskova'nın Yeni Şehir bölgesinde yaşayanlar, uçağın üzerinden geçtiğini görüp korku yaşadıklarını aktardı. Antonov-124, 226 fit uzunluğunda, 240 fit kanat açıklığına sahip ve 450 ton ağırlığında devasa bir uçak olarak tanımlanıyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabah saatlerinde en az 34 dronun düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılar nedeniyle Sheremetyevo, Kazan ve Nizhnekamsk havalimanlarında iniş ve kalkışlar durduruldu. Dubai-Moskova seferi ise farklı bir şehirde iniş yapmak zorunda kaldı; yolcular üç saat boyunca uçakta bekledikten sonra terminalde yere serilen yataklarda dinlenmek zorunda kaldı. Yaklaşık 20 uçuş Moskova'dan St. Petersburg'a yönlendirildi.

Bu saldırılar, Kopenhag ve Oslo'daki havalimanlarının da dronlar nedeniyle geçici olarak kapanmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, dronların Rusya tarafından sabotaj amaçlı gönderildiğini açıkladı.