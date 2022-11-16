Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf

Dünyada en büyük cinsel organa sahip erkeklerden biri olarak bilinen Jonah Falcon, cinsel organının büyüklüğü nedeniyle hiçbir kadının kendisiyle ilişki yaşamak istemediğini dile getirdi.

34.29 santimetre ile dünyanın en büyük cinsel organlarından birine sahip olan 52 yaşındaki ABD'liJonah Falcon, akıllara durgunluk veren itiraflarda bulundu.

"BOL PANTALON GİYMEK ZORUNDAYIM"

Erkeklerin kendisine özendiğini ancak durumun göründüğü gibi olmadığını belirten Falcon, "Bu aslında bir sağlık sorunu. Utanmamak için bol ve esneyen pantalonlar giymek zorundayım" ifadelerini kullandı.

"İLKOKULDAYKEN FARK ETTİM"

İlginç durumu ilkokulda fark ettiğini belirten Falcon, "İlkokulda cinsel organımın aşırı büyük olduğunu fark ettim. Yatılı okuldaki erkeklerin bakışları beni çok rahatsız ediyordu" diye konuştu.

İTİRAFI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Falcon'un kendisi hakkındaki bir itirafı da akıllara durgunluk verdi. 52 yaşındaki adam, cinsel organının büyüklüğü nedeniyle kadınların ilişki sırasında acı yaşadığını ve bu nedenle kimsenin kendisiyle ilişkiye girmek istemediğini belirtti.