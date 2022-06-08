Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı - Haberler

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Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı

Hem uzaya hem de okyanusun en dip noktasına seyahat eden ilk kişi olma unvanını elinde bulunduran Kathy Sullivan, okyanus dibinde karşılaştığı balık hakkında bilgi verdi. Sullivan, "Cehennem Bombacısı" adlı hayvanın, okyanus diplerinde yaşadığı için pek bilinmediğini ifade etti.

Dünya genelinde hem uzaya hem de okyanusun en dip noktasına seyahat eden ilk kişi olma özelliği taşıyan Kathy Sullivan, 2020 yılında gerçekleştirdiği olağanüstü dalışla ilgili bazı bilgileri ilk kez açıkladı.

Kathy Sullivan 68 yaşında olduğu sırada, tam 12 saat süren bir yolculukla, dünyanın en derinden noktalarından birisi olarak bilinen Mariana Çukuru'na indi. Bu heyecanlı yolculuğun sonunda ise ilginç bir yaratıkla karşılaştı.

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem BombacısıDr. Kathy Sullivan(Solda) ve Victor Vescovo

Sullivan sadece okyanus diplerinde yaşayan ve "Cehennem Bombacısı" olarak adlandırılan balık türü canlıyla göz göze geldi. Cehennem Bombacısı, 800 ila 4.000 metre arasında değişen derinliklerde ve tüm dünya okyanuslarında bulunan bir tür. Ancak insanlar ondan pek haberdar değil.

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı

Deniz Teknolojisi Derneği'ne konuşan Sullivan, okyanusun en dibi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Alt kısım açık ten rengi, ince sitten oluşuyordu, ancak birçok küçük tümsekler ve çukurlar vardı, bu da size üst kısımda çok sayıda yaratık kazdığını, yaşadığını ve beslendiğini söylüyor."

Diğer yandan Cehennem Bombacısı'nın bu isminin, çok derinlerde yaşamasından kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

İşte Cehennem Bombacısı:

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı Dünya Haberler

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