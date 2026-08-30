Haberler

Fazıl Say'dan Hamburg'da Unutulmaz Konser

Fazıl Say'dan Hamburg'da Unutulmaz Konser
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Hamburg Elbphilharmonie'de 3 numaralı Piyano Konçertosu "Anadolu'nun Sessizliği" ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hamburg Devlet Filarmoni Orkestrası'nın Omer Meir Wellber yönetimindeki konserinde Beethoven ve Çaykovski eserleri de seslendirildi.

Haber: İlhan BABA

(HAMBURG) – Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Hamburg Elbphilharmonie'de 3 numaralı Piyano Konçertosu "Anadolu'nun Sessizliği" ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hamburg Devlet Filarmoni Orkestrası'nın Omer Meir Wellber yönetimindeki konserinde Beethoven ve Çaykovski'nin eserleri de seslendirildi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya'nın Hamburg kentindeki ünlü Elbphilharmonie Konser Salonu'nda sahne aldı. Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu "Silence of Anatolia" (Anadolu'nun Sessizliği) ile izleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Hamburg Devlet Filarmoni Orkestrası'nın (Philharmonisches Staatsorchester Hamburg), şef Omer Meir Wellber yönetiminde gerçekleştirdiği özel konser, Elbphilharmonie Büyük Salonu'nda yoğun ilgi gördü.

BEETHOVEN'IN ESERLERİ "ZEİTENLOS" İLE YENİDEN YORUMLANDI

2026/27 konser sezonunun Ludwig van Beethoven'ın ölümünün 200. yıl dönümüne adandığı konserde, şef Omer Meir Wellber "ZeitenLos" (Zamansız) başlıklı özel bir düzenlemeye imza attı.

Wellber, Beethoven'ın dokuz senfonisinden 37 bölümü yeniden bir araya getirerek bestecinin eserlerini farklı bir müzikal bütünlük içerisinde yorumladı ve yeni tınısal alanlar oluşturdu. Konserin açılışı ise Pyotr Çaykovski'nin "Fatum" (Kader) adlı senfonik fantezisiyle yapıldı.

Programın devamında sahneye çıkan Fazıl Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu "Silence of Anatolia"yı seslendirdi. Say'ın performansı, orkestranın güçlü yorumuyla birlikte konserin öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

Kaynak: ANKA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 22 kişi aranıyor

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Spor salonunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada

Batan gemideki son anlar ortaya çıktı! Her saniyesi korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi

Güzellik merkezindeki kamera skandalında kritik isim de yakalandı
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans

3 ay içerisinde ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt

Herkes ''Leao'' sorusuna verdiği yanıtı konuşuyor
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş

Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

Emekli polis İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı: 3 ölü
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı