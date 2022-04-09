Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kitleye hitap eden YouTuber Tana Mongeau, Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi.

ETRAFTAN GEÇENLER ŞAŞIRIP KALDI

Tana Mongeau'nun sokakta üzerini değiştirdiği anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

MÜSTEHCEN POZLARINI YAYINLIYOR

Tana, kıyafetinin değiştirirken birkaç kez iç çamaşırına kadar soyunmasıyla dikkat çekti. Tana Mongeau OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.