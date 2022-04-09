Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı - Haberler

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Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İnternet üzerinden yayınladığı videolar ile tanınan dünyaca ünlü fenomen Tana Mongeau, sokak ortasında üstünü değiştirdi. Bu anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kitleye hitap eden YouTuber Tana Mongeau, Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi.

ETRAFTAN GEÇENLER ŞAŞIRIP KALDI

Tana Mongeau'nun sokakta üzerini değiştirdiği anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

MÜSTEHCEN POZLARINI YAYINLIYOR

Tana, kıyafetinin değiştirirken birkaç kez iç çamaşırına kadar soyunmasıyla dikkat çekti. Tana Mongeau OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Cinsellik, Dünya, Haberler

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