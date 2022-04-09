Dünyaca ünlü kadın fenomen Tana Mongeau, sokakta üzerini değiştirdi! Görenler durup kaldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İnternet üzerinden yayınladığı videolar ile tanınan dünyaca ünlü fenomen Tana Mongeau, sokak ortasında üstünü değiştirdi. Bu anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kitleye hitap eden YouTuber Tana Mongeau, Calabasas şehrinde belediye binası önünde kıyafetini değiştirirken görüntülendi.
ETRAFTAN GEÇENLER ŞAŞIRIP KALDI
Tana Mongeau'nun sokakta üzerini değiştirdiği anlara tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.
MÜSTEHCEN POZLARINI YAYINLIYOR
Tana, kıyafetinin değiştirirken birkaç kez iç çamaşırına kadar soyunmasıyla dikkat çekti. Tana Mongeau OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.