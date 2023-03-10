Dünya üzerindeki 300'üncü vaka! Taşlaşan cenin, 50 yaşındaki kadını öldürdü

New York'da yaşayan 50 yaşındaki bir kadın, ağır karın ağrısı şikayeti ile doktora gittikten sonra hayatını kaybetti. Kadının 9 yıl önce rahim yerine bağırsaklarında bir cenin oluştuğu, bu ceninin zamanla taşa dönüşüp bağırsaklarını tıkadığı için ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, kadının bağırsağının tıkandığı, vücudun besinleri emmediği ve uzun süre besinsiz kaldığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

AMELİYAT KORKUSUYLA TEDAVİ OLMAMIŞ

Dr. Waseem Sous, 50 yaşındaki kadının daha önce de şikayetleri olduğunu, fakat ameliyat olacağı korkusu ile tedavi olmayı reddettiğini dile getirdi. Dr. Sous, en son kendilerine geldiğinde ise kadın için yapacak çok bir şeyin kalmadığını söyledi.

ZAMANLA TAŞLAŞIYOR

Şu ana kadar 300 kez meydana gelen vakada, cenin rahimde değil bağırsaklarda bir süre geliştikten sonra ölüyor. Zamanla taşa dönüşen cenin, kişinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıp bazı durumlarda ölüme sebep oluyor.