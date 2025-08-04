Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esirlerden Evyatar David'in dün paylaşılan videosunun devamını yayınladı.

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek" dedi.

İçinde bulunduğu tünelin duvarına günlük olarak yediklerini kaydeden David, "Bu temmuz ayının başladığı gün. Mercimek yemişim, sonraki gün yine mercimek. 4 Temmuz'da bir şey yememişim. Sonraki günler yine fasulye ve mercimek. 8 Temmuz'da açlık, sonraki 3 gün mercimek, 12'sinde yine aç kalmışım. 16-17'sinde yine bir şey yememişim. Arada fasulye ve mercimek. 20 Temmuz'da açlık." diyerek sürekli olarak aynı şeyleri yediğini ve uzun süreli açlık çektiğini ifade etti.

"HEPSİ YALAN"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan" dedi.

NETANYAHU 'ŞOK OLMUŞ'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada yayılan videonun ardından David'in ailesiyle bir araya geldi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, başbakanınvideo karşısında "derin bir şok yaşadığını ifade ettiği" belirtildi. Açıklamada Netanyahu'nun ailelere "tüm rehinelerimizi geri getirme çabalarının devam ettiğini söylediği" de belirtildi. Ofisin açıklamasına göre rehinelerin "kasıtlı olarak aç bırakıldığını" iddia eden Netanyahu, hem rehinelerin hem de Gazzeli sivillerin durumundan Hamas'ı sorumlu tuttu. Netanyahu, uluslararası toplumu Hamas'ı kınamaya çağırdı.

İSRAİLLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Netanyahu'nun açıklamalarını yeterli bulmayan İsrailliler sokaklara döküldü. Tel Aviv'de bir araya gelen rehine aileleri, Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak hükümeti protesto etti. Grup yaptığı açıklamada, "Bu acımasız hükümetin gözleri önünde terk edilen Evyatar David'in görüntülerine bakarken nefes almak imkânsız" ifadelerini kullandı. Protestolar sırasında 7 Ekim saldırısının üzerinden 666 gün geçtiğini hatırlatan rehine aileleri, İsrail hükümetinin siyasi çıkarları uğruna kendi vatandaşlarını gözden çıkardığını savundu.