Dünya Gıda Günü: 673 Milyon İnsan Aç Yatıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bugün dünya genelinde 673 milyon insan her gece aç yatıyor. Çok daha fazlası ise bir sonraki öğünlerini ne zaman yiyecekleri konusunda her gün belirsizlikle karşı karşıya" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Gıda Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Guterres, "80 yıl önce, savaşın harap ettiği bir dünyada ülkeler açlığı yenmek için bir araya geldi. O zamandan bu yana geçen on yıllar içinde dünya çarpıcı ilerlemeler kaydetti. Ancak son dönemde yaşanan krizler, bu kazanımları sürdürmek istiyorsak gardımızı düşüremeyeceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Açlığı sona erdirmek ile herkese sağlıklı gıda sağlamak için gerekli araçlara, bilgiye ve kaynaklara sahip olduklarını belirten Guterres, "İhtiyacımız olan şey birliktir. Bugün dünya genelinde 673 milyon insan her gece aç yatıyor. Çok daha fazlası ise bir sonraki öğünlerini ne zaman yiyecekleri konusunda her gün belirsizlikle karşı karşıya. Küresel ilerleme çok yavaş ve bazı bölgelerde tersine dönüyor. On yıllar boyunca, artan obeziteden gıda güvenliğini tehdit eden iklim şoklarına kadar yeni zorluklar ortaya çıktı. Utanç verici bir şekilde, açlık bir silah olarak kullanılıyor. Çatışma durumlarında insanların kıtlık nedeniyle açlık çekmesi gibi korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın Dünya Gıda Günü teması olan 'Daha İyi Gıda ve Daha İyi Bir Gelecek için El Ele'nin, sınırlar, sektörler ve topluluklar arasında dayanışma çağrısı olduğunu aktaran Guterres, "Bu tema, temmuz ayında düzenlenen Gıda Sistemleri Durum Değerlendirmesi toplantısında ülkeler tarafından dile getirilen öncelikleri ve eylem için 6 temel alan belirleyen Birleşmiş Milletler Eylem Çağrısı'nı yansıtmaktadır. Buna yanıt verelim. İnsanları besleyen ve gezegeni koruyan gıda sistemleri inşa etmek için bir kez daha bir araya gelelim" açıklamasını yaptı.