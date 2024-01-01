Dünya Genelinde Hapishane Nüfusları: ABD Liderliğini Sürdürüyor

Dünya genelinde hapishane sistemleri büyük ölçüde çeşitlilik gösterirken, ülkeler arasındaki farklar dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, 100,000 kişi başına düşen 629 mahkumla dünya genelinde en yüksek hapishane nüfusuna sahip ülke olarak öne çıkıyor. Bu, ülkedeki toplam hapis nüfusunun yaklaşık %25'ini oluşturuyor. ABD'nin bu konudaki liderliğini sürdürdüğü bir dönemde, diğer ülkeler arasında da önemli farklar görülmekte.

Rwanda (580), Türkmenistan (576), Küba (510) ve Tayland (445) gibi ülkeler de 100,000 kişi başına düşen mahkum sayılarıyla dikkat çeken diğer ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye, 347 mahkumla bu listeye dahil olurken, Rusya (326), Güney Afrika (248), Arjantin (243) ve İsrail (234) gibi ülkeler de kendi hapishane nüfuslarına sahipler.

Ancak, hapishane nüfuslarını etkileyen faktörler sadece suç oranlarıyla sınırlı değil. Hukuk sistemleri, cezalandırma politikaları ve sosyo-ekonomik durum da bu konuda belirleyici rol oynuyor. Bu veriler, hapishane sistemlerinin karmaşıklığını ve dünya genelindeki çeşitliliği vurguluyor. Bu çerçevede, hapishane nüfuslarıyla ilgili sayısal verilerin değerlendirilmesi, her ülkenin benzersiz koşulları ve uygulamalarıyla ilişkilidir.

Hapsedilme oranı (100.000 nüfus başına cezaevinde bulunan kişi sayısı):

Amerika Birleşik Devletleri — 629

Ruanda — 580

Türkmenistan — 576

Küba — 510

Tayland — 445

Panama — 434

Brezilya — 381

Türkiye — 347

Rusya — 326

Seyşeller — 287

Güney Afrika — 248

Arjantin — 243

İsrail — 234

İran — 228

Suudi Arabistan — 207

Polonya — 190

Singapur — 185

Meksika — 169

Avustralya — 167

Çin — 119

Fransa — 119

Mısır — 118

İspanya — 113

Venezuela — 113

Portekiz — 113

Güney Kore — 105

Kanada — 104

BAE — 104

Yunanistan — 103

Endonezya — 97

Belçika — 93

İtalya — 91

Avusturya — 91

Lüksemburg — 86

Afganistan — 77

İsveç — 73

İsviçre — 73

Danimarka — 72

Almanya — 70

Hollanda — 60

Norveç — 56

Finlandiya — 50

Bangladeş — 48

Pakistan — 37

Japonya — 37

Hindistan — 35

Nijerya — 32

Monako — 34

Lihtenştayn — 31

Vatikan — 0

World Prison Brief ve World Population Review verilerine göre.