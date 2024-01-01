Dünya Genelinde Hapishane Nüfusları: ABD Liderliğini Sürdürüyor
Ülkeler arasında hapishane nüfusları büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, 100,000 kişi başına düşen 629 mahkumla dünya genelinde en yüksek hapishane nüfusuna sahip. Bu, ABD'nin toplam hapis nüfusunun yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Ayrıca Rwanda, Türkmenistan, Küba ve Tayland gibi ülkeler de yüksek mahkum sayılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye ise 347 mahkumla listede yer alıyor.
Dünya genelinde hapishane sistemleri büyük ölçüde çeşitlilik gösterirken, ülkeler arasındaki farklar dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, 100,000 kişi başına düşen 629 mahkumla dünya genelinde en yüksek hapishane nüfusuna sahip ülke olarak öne çıkıyor. Bu, ülkedeki toplam hapis nüfusunun yaklaşık %25'ini oluşturuyor. ABD'nin bu konudaki liderliğini sürdürdüğü bir dönemde, diğer ülkeler arasında da önemli farklar görülmekte.
Rwanda (580), Türkmenistan (576), Küba (510) ve Tayland (445) gibi ülkeler de 100,000 kişi başına düşen mahkum sayılarıyla dikkat çeken diğer ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye, 347 mahkumla bu listeye dahil olurken, Rusya (326), Güney Afrika (248), Arjantin (243) ve İsrail (234) gibi ülkeler de kendi hapishane nüfuslarına sahipler.
Ancak, hapishane nüfuslarını etkileyen faktörler sadece suç oranlarıyla sınırlı değil. Hukuk sistemleri, cezalandırma politikaları ve sosyo-ekonomik durum da bu konuda belirleyici rol oynuyor. Bu veriler, hapishane sistemlerinin karmaşıklığını ve dünya genelindeki çeşitliliği vurguluyor. Bu çerçevede, hapishane nüfuslarıyla ilgili sayısal verilerin değerlendirilmesi, her ülkenin benzersiz koşulları ve uygulamalarıyla ilişkilidir.
Hapsedilme oranı (100.000 nüfus başına cezaevinde bulunan kişi sayısı):
Amerika Birleşik Devletleri — 629
Ruanda — 580
Türkmenistan — 576
Küba — 510
Tayland — 445
Panama — 434
Brezilya — 381
Türkiye — 347
Rusya — 326
Seyşeller — 287
Güney Afrika — 248
Arjantin — 243
İsrail — 234
İran — 228
Suudi Arabistan — 207
Polonya — 190
Singapur — 185
Meksika — 169
Avustralya — 167
Çin — 119
Fransa — 119
Mısır — 118
İspanya — 113
Venezuela — 113
Portekiz — 113
Güney Kore — 105
Kanada — 104
BAE — 104
Yunanistan — 103
Endonezya — 97
Belçika — 93
İtalya — 91
Avusturya — 91
Lüksemburg — 86
Afganistan — 77
İsveç — 73
İsviçre — 73
Danimarka — 72
Almanya — 70
Hollanda — 60
Norveç — 56
Finlandiya — 50
Bangladeş — 48
Pakistan — 37
Japonya — 37
Hindistan — 35
Nijerya — 32
Monako — 34
Lihtenştayn — 31
Vatikan — 0
World Prison Brief ve World Population Review verilerine göre.