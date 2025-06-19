Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
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Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
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İran ve İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ABD medyası eski Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı planlarını gizlice onayladığını iddia etti. Bu gelişmenin ardından, ABD'nin nükleer krizler için kullandığı "kıyamet uçağı" E-4B Nightwatch'ın Washington üzerinde uçması dikkat çekti.

Ortadoğu'da tansiyon yükselirken, ABD basınında yer alan haberler krizin boyutunu gözler önüne serdi. İsrail ile İran arasında süren çatışmalar bugün daha da şiddetlenirken, Amerikan medyası, Başkan Donald Trump'ın İran'a askeri müdahale planlarını gizlice onayladığını ileri sürdü.

"KIYAMET UÇAĞI" HAVALANDI

İddiaları güçlendiren gelişmelerden biri de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait E-4B Nightwatch uçağının beklenmedik şekilde başkent Washington üzerinde uçuş gerçekleştirmesi oldu. "Kıyamet uçağı" olarak bilinen ve nükleer saldırılarda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan bu özel uçak, savaş ve kriz senaryolarında devreye sokuluyor.

DOLAMBAÇLI BİR ROTA İZLEDİ

E-4B nightwatch, Washington DC'deki Joint Base Andrews üssüne uçuşu sırasında uzun ve dolambaçlı bir rota izledi. Louisiana eyaletinden kalkan uçak, bir kaç eyaletin etrafında tur attıktan sonra başkente inişini gerçekleştirdi.

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

ÇAĞRI KODU DİKKAT ÇEKTİ

Uçuşun en dikkat çekici kısmı ise, çağrı kodu olarak "ORDER1" yerine "ORDER6" kullanılması oldu. "ORDER1" kodu olağandışı uçuşlar için kullanılırken, "ORDER6" kodu normal zamanlar için kullanılıyor. Bazı gözlemciler, uçuşun Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler nedeniyle başkanın güvenliğinin artırılmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

112 KİŞİLİK MÜRETTEBATI VAR

ABD'nin ordusunda 4 adet bulunan E-4B uçakları, askeri hazırlığı sürdürmek için yıl boyunca düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor. E-4B, acil durumlarda kritik komuta, kontrol ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için Başkan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları için havada komuta merkezi görevi görüyor. 112 kişilik mürettebat ile 11.000 kilometreden fazla uçabilen E-4B, misilleme füzeleri ateşlemek ve siber saldırılara karşı güvenli donanımlara sahip.

ABD SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Beyaz Saray'dan ve Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddialar dünya genelinde yankı buldu. İran'dan ve İsrail'den de gelişmelere dair sert açıklamaların gelmesi, bölgedeki savaş senaryolarını yeniden gündeme taşıdı.

PUTİN VE Şİ'DEN ORTAK İRAN MESAJI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telegon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin İran'a yönelik İsrail saldırılarını kınadığı kaydedildi. Açıklamada, Putin'in 31 Ağutos'ta 2. Dünya Savaşı anma törenleri için Çin'i ziyaret edeceği belirtildi. Kremlin, iki liderin de İranğ-İsrail çatışmasına diplomatik bir çözüm bulunması konusunda mutabık kaldığı bilgisini paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

düşman silah yapdı pilan yapdı bizimkilerde ülke sattı çaldı tr alehine çalıştı

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFatih :

eski başkan trump ise yeni başkan kim editör arkadaş ??

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